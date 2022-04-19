為從幼兒園階段落實維護兒童健康，教育部國教署委託國立台北教育大學編製「幼兒園健康與安全教育參考教材」，以3大安全範疇、9大主要概念，研編18則教材課程實例及使用指引，並以健康教育為主，提供教保服務人員於教保活動課程中參考運用。

這本教材依健康與安全教育概念，分為健康生理、健康心理及健康社會3大安全範疇，以及健康飲食、健康體能、視力保健、口腔保健、生活習慣、自我概念、情緒涵養、人際互動及休閒生態9大主要概念，製作出符合幼兒園學生的內容。

為幫助更多教保服務人員熟悉教學決定的思考歷程，編製過程也特別在教材詳案中增加「教學決定」章節，邀請研編團隊嘗試書寫在教學時萌發的想法，以在幼兒的動機、興趣、能力及需求的前提下，不斷在教學歷程中檢視「教什麼」、「為何教」及「如何教」等意圖，提升教學連貫性及引導提問層次。

以台北市大安國小附幼為例，該校依據幼兒的經驗規畫與實施「足球」課程，在課程初期安排增加肌耐力、培養幼兒理解指令的活動，正式進入足球活動前，做好安全運動與遊戲的準備，教師也在課程實施過程中發現，經歷完整的足球運動體驗後，幼兒除了協調及控制身體的能力進步外，在專注力、情緒與社會互動等面向也有正面的影響。

這本教材的電子書已置於全國教保資訊網供下載。教育部國教署表示，為協助教保人員運用教材於教保活動課程，使孩子能從幼兒園階段提升危機意識，111年也將持續推廣健康教育課程，並辦理推廣說明會、跨域研習及教學增能工作坊等方式推廣，以強化幼兒身心健康發展。