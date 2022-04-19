高雄歷經城中城大火造成死傷慘重後，市政府為確保6樓以上老舊公寓大廈防火避難安全，展開老舊房屋的盤點與清查，並推動全國唯一「3燈2器」消防安全設備維護修繕補助專案，針對超過20年之6樓以上消防設備不合格大樓，補助大樓共用部分避難方向指示燈/牌、出口標示燈/牌、緊急照明燈、住宅用火災警報器及滅火器等設備，確保在大樓消防設備完成改善期間，仍能透過暫時性替代方式，補強大樓消防設備不足。

本專案由高雄市政府消防局主導推動，除專案正式推行前加強政策宣導，並於推動期間積極協助、輔導場所全速配合設置改善。自3月中旬受理申請至4月15日止，已完成第一階段高風險之191棟大樓修繕補助，提昇老舊公寓大樓基本消防安全。

消防局代理局長王志平表示，依消防法第6條規定，住戶有設置並維護消防安全設備之義務；這次針對20年以上領得使用執照消防安全設備不合格的老舊大樓，分階段由消防局派工執行協助維護修繕3燈2器設備，提供老舊公寓大樓基本消防安全，減輕住戶負擔並讓住戶住的更安全安心。

市長陳其邁表示，維護市民公共安全、消防安全，市府責無旁貸，在政策規劃與補助方案上，將全力協助與落實保障市民生命財產安全。消防局再次貼心提醒，有關「3燈2器」消防安全設備補助的詳細說明，可至高雄市政府消防局網站首頁「雄安心補助專案」專區，填寫表內申請書及檢附相關文。(記者 賴奕熏報導)