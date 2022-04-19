楊姓婦人與家人爭吵後負氣離家，將自己鎖在世運主場館的女廁中，不願出來。（蘇育宣翻攝）

婦人負氣反鎖女廁內 所長「軟骨功」鑽縫助脫困

高雄市一名65歲楊姓婦人17日晚間負氣離家，其兒子尋不著母親便到警局報案，楠梓警方獲報，根據婦人手機定位發現其在世運主場館附近，立即前往找人，但楊婦不願返家，躲進女廁中不願出來，最後右昌派出所黃姓所長發揮軟骨功，攀越僅30公分寬的廁所隔板上方縫隙，進入楊婦待著的隔間，才順利化解危機。

據了解，一名陳姓男子17日19時30分急忙跑進楠梓分局右昌派出所，稱65歲楊姓母親與家人爭吵後離家出走，他在住家附近找了1個小時都無所獲，擔心母親身體不好，恐會遭遇不測，才趕緊到派出所報案，

警方獲報後，隨即向向電信公司進行手機定位，發現楊女在世運主場館附近，所長黃少軒及巡邏警員許忠信、詹朝傑便趕緊驅車至該處找尋楊女的身影。所長黃少軒在世運主場館內發現楊女，其仍在氣頭上不願返家，在場館內隨意走動。所長擔心楊女身體狀況，便則緊跟在後方，繞行大半個世運場館苦勸陪伴，保障其安全。

不料，楊女趁隙將自己反鎖在女廁，其子到場勸說約30分鐘，楊女都不願開門，所長黃少軒見狀況僵持不下，便發揮「軟骨功」，徒手爬越女廁隔間上方僅30公分的狹窄縫隙，進入楊女所待的廁間自內部開門，才順利化解危機。

右昌派出所黃少軒所長翻閱廁所隔板，化解婦人反鎖廁內的危機。（蘇育宣翻攝）

由於楊女身體不適，警方遂通報救護人員將其送醫檢查，陳男也頻頻向警方致謝，表示之後會更加關心母親的一舉一動。楠梓警分局呼籲民眾平時應多關心身邊的親朋好友，適度排解負面情緒，遇有情緒困擾可尋求專業醫師協助溝通，千萬不要悶在心裡、獨自承受。