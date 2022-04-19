周一美股三大指數全日在平盤上下狹幅波動，終場以微跌作收，但費城半導體指數勁揚1.88%，在淡靜的市場中表現尤其亮眼。美國10年期指標公債殖利率漲破2.88%，創下逾3年新高，為金融股帶來提振，但對利率敏感的大型科技股與成長股亦表現抗跌。本周美股財報季將開始進入高峰期，美國銀行（Bank of America）業績報喜，為標普500指數帶來提振，投資人將密切關注主要企業的業績表現，以評估俄烏戰爭和通膨飆升對企業財務的影響。

★主要指數

道瓊指數收跌39.54點或0.11%，為34,411.69點。

標普500指數跌0.9點或0.02%，收在4,391.69點。

那斯達克指數下跌18.72點或0.14%，收在13,332.36點。

費城半導體指數漲57.0點或1.88%，收在3,085.2點。

★消息

復活節周末長假後市場交投清淡，成交量為103.5億股，不及過去20個交易日均量117.9億股。

利比亞局勢動盪加深全球供油吃緊的擔憂，周一原油價格上漲，紐約期油收漲1.18%，報每桶108.21美元，盤中最高站上109.81美元，創下3月28日來新高。布蘭特期油收漲1.31%，報每桶113.16美元，盤中一度漲破每桶114美元，亦創3月28日來新高。

美國10年期指標公債殖利率最高觸及2.884%，創下逾3年新高。 俄軍再度進攻烏東城市的消息帶動全球大宗商品價格上揚，周一玉米價格創下9年新高，天然氣價格飆漲至2008年以來新高。

考量俄烏戰爭帶來的影響，世界銀行下修今年全球經濟成長預測，由1月預估的4.1%調降至3.2%。世銀總裁David Malpass並警告，今年中低收入國家的債務危機恐將惡化。

網飛將於周二發布財報、特斯拉在周三、嬌生、寶僑和IBM也都將在本周發布財報。

★分析

Natixis Investment Managers投資組合經理Jack Janasiewicz 表示，市場正在尋找一些方向，我們能否從財報得到方向，或許，但首要因素仍是中國清零的防疫政策對該國造成的影響，以及聯準會在利率和通膨方面的動向，不管是哪一個都要時間才能給出方向，在這種情況下，如果我們維持區間波動，我也不會感到意外。

摩根士丹利策略師Michael Wilson表示，通膨可能給美國企業獲利帶來的好處已經到頂，而俄烏戰爭導致成本和價格壓力升高則已經開始損害邊際利潤，但市場的預期似乎過於樂觀。

CFRA首席投資策略師Sam Stovall表示，最大的問題在於10年期債息會漲多久、漲多高？烏克蘭局勢和通膨方面都沒有什麼新消息，聯準會料將在下次會議升息50個基點，所以，問題真的就在於債市表現。至於企業財報，Stovall表示，市場對於防禦型和抗通膨型股票的獲利預測已有所調升，而對於成長股首季表現的預測遭到下修，但下修幅度很小，現在進行重大調整仍為時過早。

Horizon Investments投資組合管理部門主管Zachary Hill表示，目前債券市場的波動性實在太高，這讓原本可以利用近來長債殖利率上升的投資人縮手觀望，在債市波動消退之前，我們預期大型科技股和股市估值最高的成長股族群將持續承壓。

★類股

標普500指數11大類股漲跌互見。受原油價格上漲激勵，能源股漲1.51%，漲幅最大，其次為金融股漲0.61%。成長型的非必需消費類股漲0.34%，科技股漲0.32%。醫療保健股收跌1.12%，跌幅最大，其次為必需消費類股跌0.81%。

在道瓊指數成分股中，高盛上漲2.56%，漲幅最大；迪士尼跌2.05%，表現最差。