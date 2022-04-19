姚元浩（左）、楊銘威認識15年首次合作實境節目。（粘耿豪攝）

楊銘威與方志友婚後育有1子1女，一家四口和樂融融。（摘自方志友臉書）

TVBS、台視實境節目《來吧！營業中》自開播以來話題不斷，但也有不少網友相當酸言酸語，姚元浩最在意節目被說是演的，強調節目沒劇本：「我們裡面所有的人設，都是自然而然延伸出來的。」楊銘威首次跨界主持實境秀，直言比演戲辛苦，實境秀連客人是誰、幾點會結束都不知道，形容「就跟帶小孩一樣」，不知將面臨什麼挑戰。

姚元浩、楊銘威認識15年首次合作《營業中》，因節目還成為室友關係，默契越來越好。楊銘威身為小籠湯包名店少東，卻不會做菜，「我等於從零開始」，而姚元浩熱愛做菜，食材、器具等專業知識較多，在節目中擔任主廚，楊銘威就跟著他步驟做，合作無間沒衝突，姚元浩說：「我要跟阿威吵起來實在很困難，因為他真的很Peace。」

楊銘威平時不下廚，拿手菜是方便麵，「我女兒超喜歡的，她印象中爸爸煮的拉麵最無敵，比一蘭拉麵還好吃」，笑稱：「懶人煮法只要3分鐘，希望善意的謊言能陪著她長大」；姚元浩則自豪廚藝，中西式都難不倒他，連美食大師胡天蘭到節目中的「老屋」用餐，離開前還提醒店長庹宗康：「小心主廚被別人挖角。」令他開心不已，「真的很開心胡老師的認證，是給我們廚房一個很大的鼓勵」。

姚元浩開過衝浪店、洗車公司、早午餐店等經驗，現在有賽車隊及老車翻修場；楊銘威則開過咖啡廳、現為餐酒館老闆，2人都碰過很多奧客。楊銘威說開酒吧遇過最誇張的是酒醉砸店，至於湯包店曾不小心送錯菜，有客人吃完才說，擺明想白吃白喝，無奈只好招待。

姚元浩認為服務業最大原則是「客人說的都是對的」，菜若被嫌難吃，就不收錢，「開餐廳有一個重點就是不怕你吃」，但他會將其列入黑名單，下次再光顧就一一確認餐點，以免造成不必要的糾紛。