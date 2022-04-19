大甲鐵砧山旅服中心停車場目前已完工，全新轉型亮相。（台中市觀旅局提供）

大甲鐵砧山旅服中心停車場全新轉型亮相。（台中市觀旅局提供）

台中市大甲鐵砧山雕塑公園經過改造後，近年來人潮如織，假日停車位供不應求，市府爭取中央預算500萬元進行改善，歷經5個月的施工，將於4月中完工開放，此次施工重點為旅客服務中心前方停車場改善工程，於停車場增設綠化景觀迎賓廊道，串聯既有的雕塑公園，讓遊客可以透過空間改造、生態體驗及山間休憩，充分體驗鐵砧山特有風情。

台中市觀旅局表示，鐵砧山風景特定區為海線地區，尤其是大甲區居民日常遊憩及運動的核心場域，區內雕塑公園、露營區等主要遊憩景點也將陸續整建完成，因旅客服務中心前方停車場的黑板樹遮擋旅服中心及破壞地基，且影響雕塑公園遊客通往旅服中心，故向內政部營建署爭取「城鎮風貌及創生環境營造計畫」辦理「大甲鐵砧山風景特定區景觀環境串接及品質改善工程」。

此次工程採用生態工法打除之前硬質舖面改採透水鋪面，透過增加種植綠色植物，苦楝、馬蹄金、過江藤等綠化景觀設計，增加民眾停車舒適感。另外也將部分停車空間重塑為行人專用廣場，配合未來大甲鐵砧山旅服中心OT委外營運，活絡空間效益，提升鐵砧山風景特定區整體休憩品質。

觀旅局說明，大甲鐵砧山風景特定區從特殊地貌到自然生態環境，如同豐饒原石的礦坑般，吸引灰面鵟鷹選擇為該地棲息，甚至有「國姓鳥」的美稱，因此工程完成後不但可提供優質與友善的遊憩環境，且顧及各年齡層大小朋友的遊憩需求，朝向友善各年齡層與國內外旅客的目標邁進，並採低耗能、低污染的設計原則，同時也營造人與自然共好的永續生活願景。

觀旅局強調，希望藉由環境景觀的改善，提供更深度生態旅遊，期望未來能吸引更多優質廠商加入旅客服務中心的服務行列，且順利推動大甲鐵砧山旅客服務中心OT委外營運，更多旅遊資訊請上台中觀光旅遊網（https：／／travel.taichung.gov.tw／）查詢。