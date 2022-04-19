南韓「迫降CP」孫藝真與玄彬終於在3月31日舉行世紀婚禮，正式升格成為夫妻，而目前已前往美國度蜜月的兩人，即使婚禮結束多日仍話題不斷。日前便有媒體爆出，知名主持人池錫辰明明沒有邀請函卻出現在孫藝真宴客的「ASTON HOUSE」 門口疑似想要硬闖而引發關注，對此池錫辰也在自己所主持的節目中正式回應了。

孫藝真與玄彬在3月的最後一天於華克山莊首爾大酒店（Grand Walkerhill Seoul）的「ASTON HOUSE」舉辦世紀婚禮，為了防止媒體及閒雜人等進入，當天戒備森嚴、保安系統相當嚴謹，所有嘉賓都必須出示邀請函才能進場。不過當天卻有多家媒體爆出主持人池錫辰沒有收到請帖，卻出現在該飯店疑似想要進入婚宴會場的消息，意外引起爭議。

而池錫辰在最新一集的節目《Running Man》中，也被其他主持人詢問到婚禮「不請自來」一事，還忍不住嘲笑他「啊～為什麼去啊」、「很丟臉耶」、「你是去偷拍的嗎」、「還是你認識親家長輩啊」。對此，池錫辰也露出一臉無奈表示「真的沒有這種事」，接著解釋自己私底下確實不認識孫藝真與玄彬，但當天剛好在同一個場地，也就是首爾大酒店有其他錄影行程才會出現在那裡，但因為當天的錄影時間是下午4點才開始，而他早上11點就到現場準備，因此被其他媒體誤會寫成那樣，讓他傻眼大喊「我真的很委屈」。

但此話一出也遭到其他主持人圍勦猛虧「誰叫你這麼早去的啦」、「該不會出門時還帥氣的跟嫂子說『今天是孫藝真跟玄彬的婚禮，我去看一下』之類的吧」引起現場哈哈大笑。