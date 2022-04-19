清消人員於分局內外全面性消毒。（桃園警分局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市警察局桃園分局18日偵查隊及埔子所各有1名同仁身體不適就醫，快篩呈陽性，經PCR後確診，緊急針對分局本部同仁274人PCR採檢，截至早上9點已有16人確診。對此衛生局回應，詳情會在下午的疫情記者會說明。

桃園分局表示，18日下午4時及4時30分，分局偵查隊及埔子所各有1名同仁身體不適就醫，快篩陽性，進一步PCR確診。已緊急通知分局全體同仁快篩，同時安排清消人員於分局內外全面性消毒，快篩結果有10人（含該2名身體不適同仁）陽性，再進行PCR檢測，並請榮民醫院於10點多至分局5樓禮堂針對分局本部同仁274人PCR採檢。

桃園分局指出，截至19日上午9點止，PCR檢測結果已有16人呈陽性確診，確診同仁會落實防疫隔離相關規定，並配合衛生單位進行相關接觸人員的匡列隔離事宜。

桃園分局說明，自即時起，分局規畫員警分組、分流上班機制，避免群聚接觸，降低交互感染風險，並要求同仁確實做好個人衛生管理，值勤期間全程佩戴口罩、進出駐地需量測體溫及使用酒精消毒，將全力遏制疫情擴散，並兼顧轄區治安維護工作，後續將視狀況做滾動式調整。