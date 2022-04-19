花蓮縣全國中等學校運動會昨傳出有名輕艇競速選手確診，縣府急匡列百名選手篩檢，目前初採快篩均呈現陰性，不過全中運執委會不敢掉以輕心，今宣布，原先停賽3天的龍舟賽事將與未辦理的14項賽事一同延賽；圖為示意圖，非當事人。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣全國中等學校運動會昨傳出有名輕艇競速選手確診，縣府當天急匡列百名選手篩檢，全中運執委會則宣布龍舟賽事停賽3天，雖然目前與該選手密切接觸者初步快篩結果呈陰性，但大會不敢掉以輕心，擔心賽事進行時恐出現陰轉陽的可能，因此今宣布，龍舟賽事將與未辦理的14項賽事一同延賽。

全台確診人數連日破千，花蓮自上月底出現首例確診個案後，迄今已累計632例，疫情持續延燒，花蓮縣政府忍痛日前宣布全中運延期辦理，僅部分提前開賽項目如期舉行至完賽，包含輕艇、舉重、射箭等賽事。

未料，輕艇靜水標竿賽事17日在鯉魚潭完賽後，有名參賽選手確診，教育處當天趕緊發放快篩試劑給同住在玉山神學院的選手及隊職員進行篩檢，總計210人；全中運執委會也立即宣布，18日在同處舉辦的龍舟賽事停賽3天。

不過全中運執委會今在全中運官網指出，輕艇靜水標竿賽事有參賽選手確診，因與接連辦理的輕艇龍舟賽事，2個賽事重疊選手眾多，且同是一個賽事場地，深怕後續疫調後匡列的可能無法參賽人數外，以及相關密切接觸者雖初採快篩呈現陰性，但仍有可能復陽的可能種種因素，故大會決議，輕艇龍舟賽事決定延至與未辦理的14項賽事共同規畫延賽事宜。

公告全文：

經查，本府於111年4月17日在本縣鯉魚潭辦理之全中運輕艇靜水標竿賽事，有參賽選手確診，因與接連辦理的輕艇龍舟賽事，二個賽事重疊的選手眾多，且同為是一個賽事場地，深怕後續疫調後匡列的可能無法參賽人數外，以及相關密切接觸者雖初採快篩呈現陰性，但仍有可能復陽的可能種種因素，實難把握於4月19日公告是否復賽事宜，為讓能已在花蓮縣內或是準備前來花蓮縣參賽的單位，及早準備後續住宿及交通事項，是故大會決議：輕艇龍舟賽事決定延至與未辦理之14項賽事共同規劃延賽事宜。另請返家後注意自身的健康狀況，如果不適，敬請儘速就醫檢測，若造成不便，敬請見諒。