本土疫情持續升溫，連4天確診數突破千例，近期民眾投保防疫險的意願增高，大量進件讓多家產險公告官網暫停受理或是停售部分防疫險，知情人士透露，國泰產今（19）日一大早緊急下架3張「防疫保單」。

《ETtoday新聞雲》引述業務員說法指出，國泰產因考量目前銷售額度已達本公司預期風險上限，自今日上午8：30即刻起停止受理3張保單，包括「疫定平安」A99計畫別、「新世紀添福2.0」附加型1,500型以及「台名世紀、永安疫、金安心系列一、二」防疫加選方案。

富邦金旗下產險4張防疫保單，包括「疫起守護1.0」、「疫起守護3.0」、「加倍守護」、「疫苗保障」也在昨日突然宣布下午五點半停止收件。富邦產險同時指出，自今日起，防疫、疫苗專案改版為「新加倍守護」，且不提供自動續保。

富邦產新推出保單已不再有隔離、確診的定額給付，產險業者則表示，預期這將是未來產險推出新防疫保單的主要態樣，即使有提供「隔離」或「確診」給付，補償金額也會大幅下降。

防疫保單掀起下架改版潮，昨在立法院財政委員會引發立委關切，金管會保險局長施瓊華昨表示，目前市面上還有50幾張防疫險，本周還會有9張防疫保單新上架，民眾不會有買不到保單的問題。