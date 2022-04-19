《食農教育法草案》今於立法院三讀通過，立法鼓勵公營事業機構、行政法人、學校等應優先採購在地食材，並致力推動友善農業及全體國民取得價格穩定、安全且營養足夠的糧食，農委會將編列經費10億推動。

國民黨立委楊瓊瓔表示，立法尊重生產者，對消費者也是資訊公開透明，尤其萊豬開放後，更需要將相關資訊揭露給消費者。現行食農教育推行都是地方政府跟倡議團體各自推動，欠缺國家基本規範跟資源挹注，通過立法後，是農漁村、地方創生的助力，建立互助共好良善循環。

民眾黨立委蔡壁如表示，本土農業經營需要全民支持，為提升國人對國內農業糧食生產知識，是台灣不可或缺軟實力，現代人與飲食體系疏離，讓全民藉由農業體驗實作，建立與土地連結，兼顧在地飲食文化傳承，國際低碳足跡潮流。而「營養三法」還有《營養及健康飲食促進法》、《學校供餐法》尚躺在委員會未通過，請相關主管機關上緊發條。

無黨立委高金素梅表示，食農教育推動應該由中央主管機關會商，避免各部會各行其事。未來怎麼樣透過食農教育推動，加速「學校飲食健康專法」的立法，從產地到餐桌，學校飲食健康法亟需立法，教育部趕快提專法，教育文化委員會已經審查各委員版本。