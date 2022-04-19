【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處（以下簡稱鵬管處）於即日起至4月24日（週日）在濱灣碼頭售票中心舉辦「揮灑大鵬灣美景足跡藝術展」。

▲揮灑大鵬灣美景足跡藝術展。 圖：大鵬灣國家風景區管理處／提供

揮灑大鵬灣美景足跡特邀請臺灣當代知名藝術家，如出生於東港的國家文藝獎美術類得主林磐聳、國立高雄師範大學藝術學院前院長盧明德、國立臺北藝術大學美術學院前院長林章湖、台灣美術院執行長李振明、國立臺灣師範大學美術系前主任程代勒、馬賽克鑲嵌藝術作品遍佈全台的國立高雄師範大學視覺設計學系前主任李億勳、111年中華民國虎年郵票的設計師－國立臺灣師範大學美術學院前院長林俊良，以及國立臺灣師範大學美術學系前主任莊連東，共八位知名藝術家，至大鵬灣及鄰近鄉鎮寫生，共同創作12幅畫作，將美好的景色透過不同媒材描繪出來，為大鵬灣的風光景致留下剎那的永恆，並同時設置12個景點的打卡點，吸引遊客前來賞景打卡，期以增進觀光產業之效益。

>▲潮口平台-藝術家林章湖／繪。 圖：大鵬灣國家風景區管理處／提供

鵬管處表示，本次邀請藝術家們為大鵬灣遊客中心、濱灣碼頭、映霞橋亭、青洲灣、崎峰濕地公園、紅樹林濕地公園、鵬村濕地公園、落日灣、潮口平台、鵬灣跨海大橋、東隆宮及林邊車站繪製精美畫作，創作媒材多元化，有水墨畫、複合媒材、馬賽克磁磚拼貼及版畫。透過藝術家深厚的繪畫功底，一筆一畫精緻描繪出專屬於大鵬灣的細膩景色及其中蘊含的風采，給予視覺上從真實延伸到想像的極致享受。

▲濱灣碼頭－藝術家李振明／繪。 圖：大鵬灣國家風景區管理處／提供

▲林邊車站－藝術家李億勳／創作。 圖：大鵬灣國家風景區管理處／提供

此外，至展覽會場不僅能近距離觀賞畫作、聆聽藝術家分享創作理念以及與最喜歡的畫作合影，上傳至鵬管處官方粉絲團，即贈送收錄藝術家畫作的小紀念品，限量50名額，歡迎「鵬」友們蒞臨現場一同共襄盛舉，並實地走訪12景點感受藝術家筆下的瑰麗風采。快來體驗這一場難得的藝術饗宴！

展覽資訊： 揮灑大鵬灣美景足跡藝術展

展覽時程：4月14日（週四）至4月24日（週日）

展覽地點：大鵬灣濱灣碼頭售票中心（928屏東縣東港鎮大鵬灣環灣道路五段50號）

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