【旅遊經 編輯部報導】「2022 Tainan May Jam臺南五月音樂季」，將邁入第21屆，在4月30日(週六及5月1日(週日)兩天，於12:00~22:00的新化虎頭埤風景區登場，今年共有28組來自在臺各國表演團隊及臺南在地獨立樂團接力演出。五月音樂季創辦於西元2000年，今年邁入第21屆，創辦人Axel表示，感謝臺南市政府、觀光旅遊局、文化局及新化區公所每年的大力協助與支持，讓活動可以持續在景色優美的虎頭埤風景區舉行，每年參加的人數也持續增加。今年共有90組樂團報名，已遴選出28組各具特色的獨立樂團要帶給大家最棒的表演，有9組外國樂團、4組原住民樂團。其中原住民樂團-追風少女於2021年入圍第32屆金曲獎最佳唱組合。另外特別安排藝文活動(包括雙人特技瑜伽、愛之手按摩工作坊、木製卡祖笛、非洲鼓、純植物防蚊香塔等工作坊)、手摺造型氣球、即興表演。4月30日下午3時有臺南傳統藝陣-「新化鎮狩宮什家將團」的精彩表演。臺南五月音樂季每年樂風多元，現場的特色市集也呈現多元文化組合，包含小吃及各式異國風味美食，特別提醒，現場攤位因應防疫不提供試吃！

Axel和市長合照

台南市長黃偉哲表示，號稱「全臺最堅持的獨立音樂節」，其中非常感佩來自德國卻這麼熱愛臺南的Mr.Axel，20多年來持續推動這可以交流、放鬆的活動。今(2022)年活動除集結許多居住於臺灣的外國優秀音樂表演者共同演出外，為更深入新化在地文化特色與傳承，4月30日安排臺南傳統優良藝陣文化成功傳承的典範-「新化鎮狩宮什家將團」帶來精彩的藝陣表演，要讓熱鬧的音樂文化活動與傳統藝陣展演合作，令人期待。

臺南的5、6月，氣候宜人，適合走訪臺南的季節！五月音樂季是專屬臺南五月的音樂活動，一個融合在地樂團與在臺國際表演團隊一起交流，每年均吸引許多在臺的外國朋友共襄盛舉，在虎頭埤風景區的自然環境下，悠閒在席地或坐或臥，用無國界的音樂演出，進行最直接的城市外交。

五月音樂季，可悠閒在席地或坐或臥

此外，配合活動5月1日在虎頭埤露營區(1號風雨棚旁)安排可以讓民眾報名的攀樹活動(挑戰場次每人新臺幣800元、體驗場次每人新臺幣300元)，有興趣的民眾請上預約報名網址查詢及報名。

攀樹活動

為提供大家便捷往返的交通服務，活動兩日12:00~20:00期間，每逢整點，於臺南公園(北門路)有往返虎頭埤活動現場的免費接駁巴士。另配合虎頭埤風景區防疫措施，入園敬請配合量測體溫、佩戴口罩、實聯制作業及保持社交距離等防疫規定。

參加活動民眾可順遊新化老街逛古蹟、左鎮月世界欣賞白惡地形自然山景及二寮日出、山上花園水道博物館、南科考古館、楠西梅嶺風景區欣賞登山步道沿途美景，參加賞螢活動，享受屬於臺南特有自然人文風光。相關活動資訊可至台南旅遊網或台南五月音樂季官網查詢！

2022台南五月音樂季海報

圖片：臺南市政府觀光旅遊局提供