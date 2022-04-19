【旅奇傳媒/記者-張偉浩】霧峰區位於台中市南端，東半屬山陵地；有火炎山脈及九九尖峰，山勢巍峨 蒼翠，高聳雲際，崗巒起伏，幽林秀壑。

西屬平原帶；有烏溪支流貫穿其間，形成三角洲地帶，盡成良田，也讓霧峰成為台灣的農業重點區域。隨著時代的改變，農會歷經百年，傳統農業的方始與思維也必須與時俱進，不過堅持保障農民權益，提高農民知識技能，促進農業現代化，增加生產收益，改善農民生活，發展農村經濟的核心價值是不會改變的。

▲霧峰區農會總幹事黃景建帶領台中市政府農業局局長蔡精強參觀霧峰農會會史館。 圖：台中市霧峰農會／提供

▲結合AR系統設置一座互動式媒體模型，民眾可透過手機掃描模型景物，來探索霧峰在地山川地貌與了解在地農業產物與景點。 圖：台中市霧峰農會／提供

即日起到12月「看見霧農」為主題 舉辦系列主軸活動 並以環境永續及環保概念前進 輔導霧峰農業成為台灣減碳農業先驅

霧峰農會總幹事黃景建表示，台灣農業從「生產型農業」轉型為「新價值鏈農業」，是要將以「耕作」為核心思考的農業，轉變為以「價值鏈」的概念來擴大農業的價值，以因應農業多元發展需求。並以在地特色產業結合文創、美學及觀光休閒，推動傳統農業優化，發展精緻的高端市場及創意加值的文創市場，以酒莊為例，即可連結農業休閒體驗、咖啡美食、議蘆餐廳等。透過跨域合作，初級農業與二級製造業或三級服務業鏈結，將可開拓新市場、新商機。

從農業出發 創造三生一體

產業對於黃景建而言，發展觀光休閒農業，推動自然農業園區，結合生產、生活、生態，三「生」一體機能，打造在地 整體形象，是農會明確的目標。因此即便已實踐了許多方案，心中願景還有尚待完成的拼圖，也促使2019年起農會積極參與地方創生計畫，致力營造更好的在地產業環境，讓更多在地人回到霧峰生活。

計畫包括：

1.建設霧峰酒類加工廠二廠

以在地友善耕作的益全香米為清酒原料， 並以高於一般收購價格保障農民收益，達到鼓勵青農返鄉耕作、友善環境為目標。

2.重新規劃台灣菇類博物館

霧峰菇類產值每年達23億元以上，除佔內需供給50％以上，並積極拓展東南亞、歐美等外銷市場，藉由打造世界唯二菇類博物館（荷蘭之外），帶動整體菇類觀光產值，拓展在地特色農產品國際能見度，並透過此整合行銷強化台灣整體菇類競爭力。

3.設立區域農產品物流中心

設立區域農產品物流中心，整合區域農特產品，強化具在地特色農產品供應鏈競爭優勢，每年可提升區域農民收入，並帶動區域就業機會。同時導入USR創造在地農產品加值，開發具在地特色農產加工品，落實「地 產地銷」精神，達到與永續農業之目的。

4.打造魅力、休閒、農村新亮點

整合民生故事館、議蘆會館及霧峰酒莊及區域內文化資產，強化一、二、三級產業，深化農村旅遊景點特色，希望整合成為六級產業，提升整體農業產值。運用食農教育並結合在地文化、建築等具地方特色景點，發展區域型農業觀光，達到永續農業富麗農村目標。

結合AR設置互動式媒體模型 呈現農會百年重要事蹟及人物

1922╱2╱24台中市霧峰農會成立，今年剛好度過100歲生日，霧峰農會也以「看見霧農」為主題，從即日起一直到12月前，有一系列以「永續農業‧生態霧峰」為主軸的100週 年慶活動將陸續登場。

黃景建表示，位在農會大樓3樓的會史館展示許多農會歷史文物，藉由這次整修將歷年文物系統化的歸類與整理，讓參訪貴賓藉由照片及文物更瞭解霧峰農會之沿革，展物包含日治時期股金制度下農會發行的股票與舊有農會保險箱，以及重要檔案及文獻…等等文物，從這些展物可以看出當時舊農村時期雖為手工作業但與在地居民關係密切，人情味一直是農會的招牌，現今農會走向e化作業但人情不減，仍以專業的服務與親切態度服務在地居民。

另增加霧峰區農會創會至今歷年大事展牆，完整呈現農會百年來的重要事蹟及人物，還結合AR系統設置一座互動式媒體模型，民眾可透過手機掃描模型景物，來探索霧峰在地山川地貌與了解在地農業產物與景點。

▲霧峰區農會不斷賦予益全香米更高的經濟價值，不僅改善在地農民，也讓香米成功飛上天空，成為航空公司的餐食首選（飲酒過量，有礙健康；未滿18歲，請勿飲酒）。 圖：台中市霧峰農會／提供

▲霧峰區農會結合戶政事務所推出贈送新生兒紀念酒，霧峰區農會酒莊生產的酒品，屢次奪得國際金銀牌大獎，尤其「初霧燒酎」更是國際酒品賽事的常勝軍（飲酒過量，有礙健康；未滿18歲，請勿飲酒）。 圖：台中市霧峰農會／提供

▲「議蘆餐廳」位於台中市霧峰區立法院中部辦公室暨民主議政園區內，其前身為議員會館，是早期議員們用餐與住宿的地方，現今為使古蹟活化再利用。 圖：台中市霧峰農會／提供

黃景建上任21年推動改革 為台灣的農業找出新生命

霧峰區農會總幹事黃景建於2001年上任後，21年來陸續推動多項重大事項，包括推廣農民栽種益全香米，而且採取契作方式保障農民收益，進而推進到2.0版，以自然農法、友善耕作方式栽種；成立酒莊打造台灣清酒的傳奇；推出普利共好商城網購；成立台灣農創公司要為台灣的農業找出新生命等。

黃景建指出，霧峰農會過去從一級產業照顧農民、保障農民收益以及輔導栽種優質農產出發，一直到近幾年的加工與行銷，參加各種賽事與評鑑，將霧峰農產推向台灣甚至國際舞台，就是要讓霧峰這塊招牌擦光擦亮。未來霧峰農會將以環境永續及環保概念前進，輔導霧峰農業成為台 灣減碳農業的先驅，為永續農業及台灣土地來努力。

（左起）霧峰區農會常務監事黃清標、霧峰區農會理事長許再興、台中市政府農業局局長蔡精強、霧峰區農會總幹事黃景建、霧峰區公所區長陳宗祈、台灣農創興業股份有限公司執行長紀淑怡，共同出席霧峰農會創會100週年記者會。 圖：台中市霧峰農會／提供

出版農會100年史書籍 推農業小旅行及多款紀念小物

霧峰農會創會100週年系列活動以及未來霧峰區農會的目標與展望都將以「永續農業‧生態霧峰」為主軸，由理事長與常務監事及總幹事帶領嘉賓放上啟動信物，象徵種下未來的希望與展望，將帶領霧峰農業迎邁向下一個100年。

黃景建表示， 霧峰區農會亦將陸續推出農會100年史書籍出版，霧峰菇類產業農學館及霧峰民生故事館重新開幕外亦有農業小旅行以及多 款紀念小物…等活動及行動，並於今年底盛大舉行100週年慶典活動，活動的時間與辦法將陸續公佈於本會官方網站及官方臉書粉絲專頁。

台中市霧峰農會

地址：台中市霧峰區中正里四德路10號

營業時間：08：00～16：30止（中午不休息，照常營業）

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