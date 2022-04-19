疫情讓很多人手頭吃緊，詐騙集團趁機透過「簡訊」或「臉書」發送小額借款廣告。（警方提供）

詐騙集團常透過手機簡訊、臉書或LINE發送借貸或求職廣告，以話術取得被害人信任（警方提供）

平台人員以帳戶資料錯誤，造成資金遭到凍結為由，將被害人騙得團團轉。（警方提供）

被害人依照指示匯款，但一直拿不到錢，始驚覺受騙。（警方提供）

疫情讓很多人手頭吃緊，詐騙集團趁機透過「簡訊」或「臉書」發送小額借款廣告。金門近日就有民眾借不到錢，反而被騙走10幾萬元，面臨雪上加霜困境。警方提醒，若有資金需求應循合法、正常途徑，以免吃虧上當。

警方說明，住在金沙鎮的A小姐於4／10在Facebook廣告看到借款資訊，即加Line欲辦理線上貸款，但對方多次以貸款無法順利核發為由，要求她陸續匯款新台幣15萬元，但事後仍無法核貸，始驚覺被騙。

另居住金湖鎮的B先生也有貸款需求，在4／15收到貸款簡訊後，也加入Line聯繫洽談貸款事宜，對方另提供平台網址，誆稱只要填輸相關資料，便可提領款項，但他準備提領時，平台人員卻告知因帳戶資料錯誤，造成資金遭到凍結，如要解除需先支付1萬元，急著貸款的他不疑有詐，依照指示匯款，但事後一直拿不到錢，才發現受騙。

金湖分局提醒，詐騙集團常透過手機簡訊、臉書或LINE發送借貸或求職廣告，以話術取得被害人信任後，再伺機巧立名目詐騙金錢或金融帳號，有資金需求的人千萬小心。