中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友昨天（18日）晚間在微博微博發文，澄清動態清零不是追求零感染，不意味一定要全城封控、實施全員核酸普篩；動態清零策略對當地GDP的影響，僅相當於非動態清零策略對經濟影響的一半。

吳尊友表示，「清零」就是從有到無的過程，就是把疫情消滅的過程。但是，這個消滅，僅僅指某地某時刻發生的某一起疫情，並不是指廣義的全國範圍的總疫情；動態清零的根本宗旨就是發現一起疫情，撲滅一起疫情，不讓疫情在當地生根。當地在每次疫情發生後，都能在較短時間內撲滅，使得疫情歸零。

吳尊友表示，動態清零強調的是社會層面感染者清零，不要求疫情所在地沒有感染者。所謂社會層面清零，是指在社會自由活動的人群中沒有感染者，即使隔離管理的人群中有一定數量的感染者也沒有關係，因為他們處在隔離狀態，不會向社會傳播擴散。

吳尊友解釋，實施動態清零，不意味一定需要全城封控、實施全員核酸普篩。他說，動態清零強調的是社會層面感染者清零，即使隔離管理的人群中有一定數量的感染者也不要緊，認為只有在出現較多社區傳播和傳播鏈不清楚的情況下，才使用封控和全員核酸篩查措施。

吳尊友表示，有些人一提到動態清零，就想到對經濟影響大。「實際上，動態清零，才能最大限度地為經濟建設保駕護航。如果疫情發現在第一代、控制在第一代、消滅在第一代，對經濟建設沒有影響，只能是提供安全環境。如果疫情發現的比較早，比如發現在疫情傳播的第二代或第三代，對經濟發展也沒有影響。」

「如果疫情形勢發展的比較嚴峻，需要採取較大範圍的全員核酸篩查、封控措施等，動態清零策略對經濟發展確實有一定的影響。」吳尊友表示，根據數學模型專家初步分析，動態清零策略對當地GDP的影響，僅相當於非動態清零策略對經濟影響的一半。