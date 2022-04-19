女星鍾欣怡過去活躍在戲劇、綜藝和廣告，她近年則把事業重心放在直播上，還風光累積出「業績女王」的封號，鍾欣怡不只事業有成，俏麗的她還是一對孩子的媽，鍾欣怡就在日前過40歲生日，她凍齡顏值和絕佳狀態更是看不出真實年紀，鍾欣怡的童顏近照曝光根本美少女。

鍾欣怡在前天（17日）迎接40歲生日，身為壽星的她，以一襲白色透膚短洋裝俏麗慶生，胸口深U設計，讓鍾欣怡美胸若隱若現，更不科學的是，鍾欣怡一張小巧臉蛋和精緻五官，完全看不出已是40歲熟女，凍齡的她肌膚白皙、零皺紋，絲毫沒讓歲月在臉上留痕跡。

同時，鍾欣怡也有感而發說：「40歲的鍾欣怡很豐滿、富足、健康有樂，什麼都沒有100分，但什麼我都擁有了，想做的、想完成的、想擁有的都能一一的去實現達標！」鍾欣怡雖然步入不惑之年，不過她認為，40只是個數字，對鍾欣怡來說，反而是個嶄新的開始，最後，鍾欣怡則把生日願望獻給最愛的家人「全家人健康平安快樂」。

鍾欣怡不科學慶生照曝光後，老公孫樂欣就嘴甜留言：「最不像40歲的40歲生日快樂」，好友小嫻也說：「欣怡生日快樂 永遠可愛的高中生鍾小妹」、艾莉絲則大讚：「永遠的少女欣怡」。

鍾欣怡擁一張童顏和俏麗身材，看不出她是雙寶媽咪。（圖／本報系資料照片）

鍾欣怡過去在電信廣告中，以俏皮可愛的「威寶妹」走紅，後來逐漸轉型，在戲劇、綜藝及主持領域相當活躍，隨著鍾欣怡與孫樂欣在2014年步入禮堂，並生下一對子女，小倆口雖然是著名的恩愛夫妻檔，不過兩人也曾坦言，彼此在孩子教育、工作細節等都曾經歷磨合期，加上鍾欣怡活躍於直播界，身為工作狂的鍾欣怡埋頭經營電商，一度讓夫妻關係陷入緊張狀態，所幸孫樂欣和鍾欣怡經過溝通，兩人講開後，夫妻感情不只更融洽，孫樂欣與鍾欣怡也更懂得珍惜彼此。