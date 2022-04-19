晶圓代工龍頭台積電預計今年徵才超過8,000人，為吸引人才加入及留住人才，台積電將對逾5萬名員工全面實施「買股補助」。另外，台積電4月調薪，平均調薪幅度將達8％，部份績效優異員工加薪幅度超過10％，對吸引及留住人才具十足效益。

台積電的買股補助計畫，主要是由員工每月可從薪資扣除一定額度買公司股票，公司將補助一部分，讓員工變股東。而業界傳出，台積電的補助比重約在15％以下，可望7月開始實施。

台積電證實正在討論執行細節，下月召開董事會有機會討論。這是台積電成立以來，首度補助員工購買自家股票。業界認為，這項策略有助提高員工向心力，也代表公司看好經營前景，所以透過補助方式，鼓勵員工長期持有台積電股票，也可藉此留住人才。

台積電去年進行全面性結構調薪，調薪幅度達20％，提高基層員工每月固定薪酬。而為了留任高階主管與關鍵人才，今年首度實施限制員工權利新股，並採獎酬連結股東利益與ESG（環境、社會、公司治理）績效，配發股票採信託及分3年核發，達績效與續任才能領到股票獎勵。

台積電每年4月都會進行年度例行性調薪，先前據業界消息指出，台積電將全球通膨及半導體人才短缺等因素綜合考量下，今年平均調薪幅度將達8％，與往年平均調漲3～5％幅度高出許多。而據了解，今年調薪幅度符合先前預期，部份優異員工調薪幅度還超過10％。