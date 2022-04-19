櫃買中心表示，綠茵生技公司（6846）在今（19）日掛牌興櫃一般板股票，每股掛牌價60元，產業別是生技醫療業業。

根據櫃買中心資料顯示，綠茵生技成立於2012年7月間，主要經營業務是保健食品及原料之研發、製造、銷售，送件時資本額為2億4,413萬元。綠茵生技2021年業績，營收6億9,376萬元，稅後盈餘1億3,277萬元，每股盈餘5.46元；自結今年前2月營收9,632萬元，稅後盈餘2,354萬元，每股盈餘0.96元。