綠茵生技19日每股60元掛牌興櫃一般板 10:122022/04/19 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心表示，綠茵生技公司（6846）在今（19）日掛牌興櫃一般板股票，每股掛牌價60元，產業別是生技醫療業業。 根據櫃買中心資料顯示，綠茵生技成立於2012年7月間，主要經營業務是保健食品及原料之研發、製造、銷售，送件時資本額為2億4,413萬元。綠茵生技2021年業績，營收6億9,376萬元，稅後盈餘1億3,277萬元，每股盈餘5.46元；自結今年前2月營收9,632萬元，稅後盈餘2,354萬元，每股盈餘0.96元。 台積電首季營收大爆發 每股盈餘、毛利率雙飆新高 去年賺近五個股本 緯穎每股配息25元 #綠茵生技 #稅後盈餘 #每股盈餘 #每股 #掛牌興櫃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 巧新 擬配發股利2元 04:102022/04/19 證券．權證 新能源需求強 健和興首季EPS創高 04:102022/04/15 證券．權證 台灣百和、百和-KY首季獲利同步衰退 04:102022/04/14 證券．權證 長榮國際股利大縮水 每股27.5元減剩3.5元 04:102022/04/16 財經焦點 生技高獲利股新兵報到 綠茵今登興櫃 參考價60元 04:102022/04/19 證券．權證 《電腦設備》上奇首季每股盈餘1.11元 07:382022/04/15 財經 同致、大樹 買盤追捧 04:102022/04/15 證券．權證 《半導體》長科*Q1獲利寫新高 Q2營運正向 17:192022/04/15 財經 《興櫃股》綠茵興櫃首日 飆漲4成 10:482022/04/19 財經 《光電股》大立光今年獲利 3外資齊下修 11:482022/04/15 財經 台灣精銳 18日重啟競拍 04:102022/04/15 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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