出席相挺的包括新英系、林佳龍主導正國會等十多名議員踴躍出席，展現何欣純戰鬥力。（盧金足攝）

立委何欣純大動作公開宣布爭取台中市長提名徵召，多名綠營重量級人士出席力挺。（盧金足攝）

民進黨台中市黨部主委李天生今日也出席站台，強調支持會贏的人。（盧金足攝）

立委何欣純19日表示，向所有台中市民宣布，也向民進黨黨中央及蔡英文主席爭取徵召，承擔民進黨在年底出戰台中市、贏回台中市的重責。（盧金足攝）

民進黨誰與台中市長盧秀燕大對決？拿下本屆立委全國最高票立委何欣純，19日以「用欣最好、台中更好！」宣布爭取台中市長徵召提名，強調當仁不讓，現在人選還未出爐，地方等的焦慮，「希望蔡主席徵召我！欽點我」，她有治理能力，有信心贏回台中市，出席相挺的包括新英系、林佳龍主導正國會等十多名議員踴躍出席，展現何欣純「超級母雞」戰鬥力。

何欣純今日上午九時卅分在大里區舉行記者會，以「用欣最好 台中更好！」為主題，宣布爭取台中市長徵召提名，民進黨「2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例」，直轄市長人選由民進黨主席蔡英文徵召，經中執會通過提名，年底即將改選市長，已逾四月中旬人選還未出爐。

宣布爭取市長徵召提名，何欣純強調，尊重蔡英文主席徵召權，但近來各界力挺她鼓勵的聲浪不斷，因此當仁不讓，有決心拚有決心嬴，希望爭取徵召參選，「台中市長選戰不是誰要贏，而是台中要贏、要改變！」

何欣純強調，她是屯區在地的女兒，清水的媳婦，也是2個孩子的媽，擔任民代逾20年，看著台中不斷成長，人口達280萬，躍升台灣第2大都市，士、農、工、商在這裡先來後到，不分彼此、作伙打拚。

她說，年初中二選區立委補選，看到台中市政府對違建執行態度，捷運設站、房價高漲、空汙未改善，她有信心有決心在年底帶領民進黨贏得市民信任、贏回市長，同時讓議會過半，徹底翻轉台中市、讓台中更好。

對立法院副院長蔡其昌、前台中市長林佳龍的子弟兵王義川等人都要參選台中市長，何欣純表示，他們都是相當優秀的人才，尊重中央徵召的機制，也會和黨內人選進行一場良性競爭。

「希望蔡英文主席徵召我」，何欣純強調，一旦決定徵召人選，大家只有團結一致、只有一個目標：贏回台中，重現台中的城市光榮感。

日前有親綠營的中市企業大老，舉行名為「團結、進步、大台中」的餐會，除邀請黨公職人員與會，副總統賴清德也到場，拉抬立法院副院長蔡其昌態勢不言可喻，同為台中市長參選熱門人選的何欣，隔日在臉書發文「當仁不讓，有您的支持」，獲很多支持者留言力挺。

何欣純表示，在許許多多民主前輩提攜下，何欣純擔任過議員及三屆立委，在台中服務基層超過20年，近來各界「挺純」聲浪不斷。「我決定向所有台中市民宣布，也要向民進黨黨中央及蔡英文主席爭取徵召」，承擔民進黨在年底出戰台中市。

「我會尊重黨中央徵召的機制」，何欣純說，她曾拿下本屆立委全國最高票，相信自己也有一定的支持基礎，面對挑戰及承擔絕對「當仁不讓」。

何欣純大動作公開宣布爭取市長提名徵召，今日上午出席力挺的綠營重量級人士包括總統府資政王茂雄，及其夫人王康秀娟，擔任小英姊妹後援會總會長，總統府資政劉昭惠、總統府國策顧問張光瑤、行政院顧問林戊坤、台中市議員、民進黨台中市黨部主委李天生、台中市議會民進黨團總召江肇國、市議員何敏誠、謝明源、陳淑華、邱素貞、周永鴻、張家銨、蔡耀頡、張玉嬿、林德宇、蔡成圭等人，還有陣容龐大的何欣純後援會到場力挺。