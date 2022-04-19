NBA年度最佳防守球員揭曉（簡寫DPOY），本季由塞爾提克後衛史馬特（Marcus Smart）獲獎，這是聯盟暌違20多年再次有後衛得獎。熱火中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）對於自己沒有入圍而感到不滿，他對ESPN記者說：「這缺乏尊重，他們3人的其中兩人能做到的事，我自認也都能做到。我知道身高是天生的，但他們3人在電視機出現的次數都超過我。」

阿德巴約指出，邁阿密熱火的全國轉播場次少，同時3位入圍者塞爾提克史馬特、爵士戈貝爾（Rudy Gobert）、太陽布瑞吉斯（Mikal Bridges）的曝光率都比較高，除了身高以外，電視轉播也是立足點的不平等。「他們有更多上電視的機會，大家比較會談論他們，根本沒人要談論我們。」

以聯盟球隊來說，勇士隊擁有本季最佳的防守，其次是塞爾提克、太陽、灰熊、熱火，爵士排在第11。

熱火總教練史波斯查（Erik Spoelstra）說：「我很震驚阿德巴約沒有入圍，我不知道大家在看什麼東西，而且他打的場次也足夠（56場），我不知還有什麼藉口沒選他。看看我們的任一場比賽，我們以他為核心打造防守系統，全聯盟450位球員能像他這樣防守1到5號位置的是屈指可數。」

最終投票結果：

1.史馬特（37張第1名選票，總分257）

2.布瑞吉斯第（22張第1名選票，總分202）

3.戈貝爾（12張第1名選票，總分136）

4.阿德巴約（13張第1名選票，總分128）