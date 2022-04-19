立委何欣純19日表示，向所有台中市民宣布，也向民進黨黨中央及蔡英文主席爭取徵召，承擔民進黨在年底出戰台中市、贏回台中市的重責。（盧金足攝）

前台中市長林佳龍子弟兵、前交通局長王義川也宣布要投入台中市長選舉。（盧金足攝）

民進黨台中市長參選人選遲未拍板定案，立委何欣純19日搶先宣布爭取徵召機會，對此，被視為參選市長熱門人選的立法院副院長蔡其昌表示，如果黨徵召他參選必全力以赴；如果徵召其他同志，也必定全力輔選，相信一定能贏回台中，尊重蔡英文主席的徵召權。

民進黨針對六都直轄市長參選人，通過「2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例」，直轄市長人選由民進黨主席蔡英文徵召，經中執會通過提名，年底將改選市長，但已近四月下旬，地方焦慮的說「人選名單還在小英主席的口袋裡」。

何欣純今日大動作的宣布要爭取參選台中市的徵召，由於前台中市長林佳龍子弟兵、前交通局長王義川也表示要投入台中市長選舉，綠營志在台中市長寶座的人選，出現競爭激烈的戰況。

蔡其昌強調，「尊重蔡英文主席的徵召權，如果黨徵召他參選必全力以赴」，但若徵召其他同志，也必定全力輔選，相信民進黨一定能贏回台中。

「我對何欣純立委表示尊重和祝福」，蔡其昌說，這代表民進黨的優秀人才很多，當前因為主席蔡英文仍在居家隔離期間，「為尊重蔡主席的徵召權，並不想製造蔡主席徵召的困擾及未來團結整合的困難」。

蔡其昌強調，徵召前他不會有大動作，他相信台中市長徵召的人選很快就會出來，民進黨全黨會團結一心贏得勝利，讓台中藍天變綠地。