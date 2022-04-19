由於近日新冠肺炎本土染疫案例增加，對於突然開始的打噴嚏、流鼻水和咳嗽，都會心生警惕。不過營養師指出，除了有症狀要快篩之外，檢視最近吃的食物，觀察是否因為過敏引發症狀，也是關鍵重點。好食課營養師林俞君指出，有簡單步驟可以分辨是感染或是過敏，還有預防食物過敏的小撇步報你知。

●是感染還是過敏？簡單問題自評

雖然染疫、一般感冒跟過敏，都同樣會有鼻塞、咳嗽、流鼻涕等症狀，林俞君營養師表示，最大的不同點是：過敏並不會發燒，且食物過敏於飯後半小時到2小時間會突然發生。

所以若吃完後不久就不舒服，出現鼻塞／流鼻涕、喉嚨發癢、眼睛發紅、起疹子、咳嗽、氣喘等症狀，但是並沒有發燒，這時是食物過敏的機率比較高。可以記下剛才所吃的食物內容，下次若吃到仍有相同狀況，就可列入過敏食材名單中。

●天氣影響大 日常更要避開易發炎食物

聯安診所肝膽腸胃科王峰醫師指出，眾所周知，影響腸道菌叢與腸道健康狀態關鍵在飲食，若長期攝取過敏原與容易引起身體慢性發炎的食物，會讓腸道黏膜產生滲漏。

當食物中的大分子異蛋白透過腸道滲漏到血液中，就會激發人體免疫系統產生大量的IgG、IgE抗體來對抗它，害身體長期處在發炎狀態，更糟糕的是，慢性發炎也會引起腸漏，造成惡性循環。

有過敏體質者通常對於堅果類、帶殼海鮮、雞蛋等易致發作的食材，大多會小心注意，但是營養師林世航指出，包括高油高熱量、生冷及過度加工食品，也都是造成過敏的隱形兇手。

除了避開易致發炎食物外，這些營養素也有助養護腸道，減少過敏發生：

1、 補充益生菌：每日補充外也要重視菌株菌量，建議選擇活菌數100億以上，可改善腸道環境，維持免疫功能。

2、 麩醯胺酸幫助組織修復：麩醯胺酸存在於蛋白質食物中，如：乳酪、牛奶、黃豆及肉類等。

3、 Ｏmega-3 助抗發炎：富有Omega-3的食物，如：海魚等。

4、 維生素A、C、E：具有抗氧化功效，可從天然蔬果中攝取，以修復細胞提升免疫力。

但要提醒的是，若已知過敏原食物，即使營養豐富，最好也要避開，另選擇其他食材替代，以免導致發作。建議慢性過敏且不適程度已影響生活與健康者，不妨進行過敏原檢測，或是記下常害自己不舒服的飲食，都有助減緩發作機率。