國內昨天（19日）新增1390例本土確診，不只創歷史新高，更是連4天破千例，不過毒理學專家招名威表示，現在只是Omicron病毒爆發的初期，若台灣要走到像南韓一樣與病毒共存的狀態，至少還要120天。

招名威在臉書發文指出，南韓Omicron疫情在1月21日開始確診人數爆炸，3月16日達到最高峰，單日62萬例確診，從爆發到最高峰差不多花了50天，之後又花30天，到4月15日降到單日10萬例，是確診高峰期的1/6，總共南韓經過了近90天的大規模確診的日子，現在他們決定與病毒共存。18日起全面解除社交距離等防疫限制，解封首日僅新增4萬7743例確診，是近10周以來新低。

反觀台灣，招名威表示，台灣現在剛好在Omicron病毒爆發初期，要達到像是南韓「與病毒共存」的狀態至少還要120天，約4個月。

關於校園疫情，截至17日全台有471所校園宣布停課，讓停課標準、要不要去上學引起廣大討論，招名威則認為，台灣疫情才剛開始，與其想一些小手段要求學生去上課，還不如把這段時間留給大家好好做準備，更重要的是，學校自身有沒有SOP能做到讓學生們安心，尤其在大專院校更有自由度，應該加強策劃校園防疫措施。