首例！新北2歲重症童搶救6天不治 侯友宜哽咽證實

新北中和2歲男童為國內首例兒童新冠肺炎重症個案，今傳出病逝消息，新北市長侯友宜今眼眶泛紅、自責表示，今天一早開會聽到最難過的消息，小弟弟離開人世，在今日凌晨3時46分走的，他非常難過不捨跟哀痛。

侯友宜說，雖然我們盡了全力，雙和醫院與台大醫院所有小兒重症科的專家在第一時間跟市府團隊與衛生局的夥伴，齊力搶救小弟弟的生命，過程當中再怎麼盡力未挽回小弟弟生命，我們深感自責，希望小弟弟平安是我們最大的心願，市府從第 時間不斷關懷，他也跟家長視訊希望全力挽救這條小生命。

侯友宜哽咽表示，知道小弟弟爸媽的心情非常哀痛，他非常能體會跟了解，我們都身為人家的爸媽，為了此事，中央的傳染病相關規範這麼多的限制下，我們要快速調整 ，中央明天要召開兒科專家會議，針對小兒的就醫指引要重新做擬定的方向，面對疫情瞬息萬變，中央跟地方要隨時做好應變措施。

侯友宜語重心長地說，希望明天藉此事件，能找出一個更好有效傳染病防治法有效限制的解決方式，面對未來，孩子們的爸媽與家人依然在醫院救治，市府與衛生局會持續關懷家人在醫院狀況，希望能不斷用關懷讓我們記得這事件，並再三強調傳染病防治法有些相關規定該調整，才能夠減少民怨。

新北市衛生局表示，男童經過醫療團隊連日積極全力搶救仍不幸離世，對此感到十分沈痛與遺憾，目前仍在醫院診療的家人，醫療團隊會盡全力照護，衛生局也會盡全力持續給予家屬關懷協助。