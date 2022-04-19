食藥署17日批准6-11歲兒童施打莫德納疫苗，引發家長反彈，許多人質疑為何不購買相對安全的BNT疫苗？對此陳時中表示商業合約複雜，裡頭有利潤分配談不攏，但此言讓前駐紐西蘭代表介文汲更火大，狠酸要價不低的「高端疫苗都買了！」

介文汲昨（18日）晚參與中天新聞《中天辣晚報》錄影，當被主持人盧秀芳問到對防疫沒有提前準備的看法時，他直言「兩個不，一個不專業，一個不認真」，他指出，從口罩、疫苗，到兒童疫苗，台灣在防疫關頭時什麼都缺，另外以快篩試劑為例，介文汲質疑，既然現在可以將價格壓在100元以下，那為何不早做？「之前花300塊買的民眾不就成了冤大頭？」

至於兒童BNT疫苗方面，介文汲質疑陳時中「利潤分配喬不攏」的說法，認為應繼續調查，「有需要的話多花點錢嘛，還酸「貴」的高端疫苗我們都買到了」。

介文汲也批評，台灣的防疫是政治掛帥，「問題這麼多，指揮官居然還是同一人，更何況這個指揮官「心」老早就飛了（指陳時中有意參選台北市長），要做指揮官這個位置，就一定要專心一致，事情能不能做好，就看他能不能看到未來的發展趨勢。