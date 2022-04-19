國中女討債找天道盟押人上擎天崗痛毆 2主嫌遭聲押獲准

14歲周姓少年與未成年少女發生親密接觸被逼簽下本票，17日晚上10點半，少女夥同19歲王姓男子，找來另外12人幫忙催討債務，並將人誘騙上擎天崗，眾人分別騎乘機車、搭乘Uber抵達，持鋁棒痛毆周姓少年，所幸案發時，警方沿途調閱監視器，並通知轄區分局到場，警方立即逮捕14人，依傷害、妨害秩序等罪送辦，檢方複訊後聲押王姓、蔡姓男子獲准。

19歲王姓男子，17日深夜在內湖地區約出周姓少年，並稱「你女朋友在車上，她有話跟你說」，將人騙上車後，2台車直奔擎天崗，現場則有26歲蔡姓男子，聲稱自己是天道盟成員，並另外找來9名未成年以及2名成年男子等候，周男一下車就被痛毆，導致手腳挫傷。

周男子被押上車時，路人見狀已經報案，警方沿途調閱監視器，並通知轄區分局2台車車號，進行攔截圍捕，最後在擎天崗發現王、蔡2人找來的小弟，已痛毆周姓少年，還刻意避開毆打頭部，避開較重的刑責，警方到場見少年受傷，喝令眾人下車蹲在路邊，而鬧事的少女還坐在車上毫不在意。

警方複訊後，發現王男前科累累，而年齡較大的蔡男則是天道盟成員，找來2名成年、10名未成年少年行凶，對於刑責更是有恃無恐，檢警複訊後，認為王疑似設局仙人跳，而蔡男憑藉天道盟背景，找來未成年少年犯案，行徑惡劣，並以有串證、反覆實施之虞，向法院聲押獲准。