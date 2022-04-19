在「正常生活、積極防疫、穩健開放」的「新台灣模式」下，本土確診數雖增加，但確診者99.6%以上均為輕症或無症狀。行政院14日起徵用快篩試劑，未來朝向實名制購買，最快5月上路，不過現在已經有民眾反應買不到快篩試劑。

指揮中心已公布居家照護管理原則，也宣布放寬解除隔離條件，指揮中心以15%染疫率做基本規劃，以此估算恐有345萬人染疫，將視疫情發展隨時調整防疫策略，行政院14日宣布啟動徵用及大量進口訂購快篩劑，盼達每月4,000萬劑目標。

有近日被匡列隔離，依規定天數在家自我快篩，解隔前前往醫院做PCR的民眾反應，「到醫院群聚篩檢感覺很危險，自己是被匡列隔離，第3天快篩陰性，隔離期滿準備解隔進入自主健康管理，可是在醫院等候做PCR時，身邊的人都在咳嗽甚至是發燒前來篩檢。」

指揮中心發言人莊人祥提醒，密切接觸者、還沒接到衛生單位通知，在家中自我隔離，如果出現症狀，可以用家用快篩檢測，若是陽性，應儘速與衛生局聯繫或撥打1922，並將採檢使用的醫材裝入塑膠袋，帶到醫院。如果只是自我健康監測對象，有疑似症狀，可用家用快篩檢驗，若結果是陽性，應儘速到鄰近社區採檢站、採檢院所進一步檢驗。

本土疫情大爆炸，最讓民眾傻眼的是以往在超商、藥局、藥妝店可以輕易買到的快篩試劑已經缺貨，全數被政府徵用。在實名制購買上路前，如果出現症狀怎麼辦？難道只能打電話聯絡地方衛生局或1922防疫專線。

莊人祥指出，若零售通路無法購得，得等預計5月上路的快篩實名制，如出現疑似症狀，目前全台有619處診所或衛生所可發放免費快篩試劑，可以直接到公費診所掛號領取，但需有類流感症狀、經過醫生認定後才可領取，需自付掛號費用。。