亞系外資針對鈺太(6679)出具最新研究報告，預警終端市場疲軟，MEMS(微機電)麥克風成長性恐不如預期，將鈺太目標價由520元下調至390元，評等由買進調降到至劣於大盤。

亞系外資表示，有鑑於A-Mic(類比麥克風)和D-Mic(數位麥克風)的終端需求疲軟，故下調2022年、2023年MEMS(微機電)麥克風出貨量，幅度分別為4%、7%。

亞系外資表示，A-Mic主要用於消費類設備如True Wireless Stereo(真無線立體聲)、手機等，NB是則是D Mic最大的應用，目前因為終端需求疲軟，故鈺太今年營收成長20%的目標恐無法實現，更將鈺太2022年、2023年營收衰退幅度由原先預估的6%、10%擴大到17%、16%，藉以反映疲軟的需求前景，將鈺太目標價由520元下調至390元，評等由買進調降到至劣於大盤。

日前聯發科(2454)決議在不超過30億元額度內，透過子公司達旭投資與聯發資本，參與鈺太的私募，亞系外資表示，儘管相信聯發科可以幫助鈺太的產品線擴展到智慧手機，但將造成股權稀釋。

亞系外資表示，隨著NB的窄邊框應用，鈺太的D-Mic(數位麥克風)滲透率加速，將可提升其毛利率，預計高端的D-Mic(（67db和窄邊框設計）)應用在2022年、2023年將達整體D-Mic出貨量的18%、25%，因此，調升鈺太2022年、2023年毛利率，由原先的42.2%、42.9%調升到45.2%、44.3%。