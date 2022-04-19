消息面：

1.烏克蘭總統澤倫斯基周一表示，俄羅斯軍隊已經再度對烏東頓巴斯（Donbas）地區展開進攻。他表示，俄軍正集中力量攻擊頓巴斯，但烏克蘭不會退縮棄守。烏克蘭軍方此前表示，俄軍已再度對烏東哈爾科夫和頓涅茨克等城市發動攻擊，俄國的主要目標是全面控制頓涅茨克和盧甘斯克。此外，烏克蘭西部靠近波蘭邊境的城市利沃夫（Lviv）亦遭到俄軍的導彈攻擊，據稱已造成最少7人死亡。

2.美國聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）周一表示美國的通膨已經高到令人痛苦的水準，他重申為了抑制通膨，到今年底美國基準利率應提高至3.5%，必要時，聯準會應多次升息50基點（2碼），且不應排除一次升息75個基點的可能性，但他也表示，目前尚無升息超過2碼的迫切需要。此外，他表態支持聯準會在下次會議啟動縮表。布拉德今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）具有貨幣政策的表決權。

3.拜登政府公布1兆美元大基建計畫的新指引，要求獲得撥款的機構必須採購美國生產的鋼鐵等工程材料，以支持國內製造業，但其中也包括一些允許向外國採購材料的除外情況，包括採購案不合乎美國利益、美國本地的產量不足，或是國內價格過於昂貴。白宮官員表示，這項新指引將給美國製造業帶來更多新的就業機會。

4.考量俄烏戰爭帶來的影響，世界銀行下修今年全球經濟成長預測，由1月預估的4.1%調降至3.2%。世銀總裁David Malpass表示，調降全球成長預測主要因為下修了歐洲和中亞的經濟預測，其中也包括對俄羅斯和烏克蘭的經濟預測。他警告，債務負擔和通膨率高漲，是全球經濟增長所面臨的兩大問題，開發中國家的處境尤其艱難，正面臨能源、肥料和糧食價格飆漲，今年中低收入國家的債務危機恐將惡化。Malpass並宣布世銀擬設立一個規模達1700億美元的急難基金，這項急難應對計畫為期15個月（從2022年4月到2023年6月），預計在未來3個月內撥出約500億美元。

5.美國財政部宣布，財政部長葉倫（Janet Yellen）將不出席本周部分G20財長會議，以表達對俄羅斯入侵烏克蘭的抗議。

6.利比亞局勢動盪加深全球供油吃緊的擔憂，周一原油價格上漲，紐約期油收漲1.18%，報每桶108.21美元，盤中最高站上109.81美元，創下3月28日來新高。布蘭特期油收漲1.31%，報每桶113.16美元，盤中一度漲破每桶114美元，亦創3月28日來新高。利比亞國營石油公司宣布，受示威抗議活動影響，油田已暫時停產。

7.周一美元再創下兩年新高，市場預期聯準會將在5月會議升息50個基點，帶動債息上揚。紐約尾盤美元指數上漲0.3%，報100.77，盤中最高升至100.86，創下2020年4月來新高。美國10年期指標公債殖利率最高觸及2.884%，創下逾3年新高。根據利率期貨市場數據，交易商認為聯準會5月升息2碼的可能性升至96%，並預估到今年底利率共將調升2.15%。尾盤美元兌日圓上漲0.3%，報126.93日圓，盤中升至126.98日圓，再創20年新高。歐元跌0.3%，報1.0782美元。

8.周一紐約期金上漲0.6%，收在每盎司1986.4美元，現貨金尾盤漲0.29%，報1979.9美元，盤中一度升至每盎司2000.8美元，漲破2000美元大關，並創下3月11日以來新高。市場預期俄烏戰事再度惡化將進一步推升通膨，給金價帶來提振，但美國債息和美元上揚，使金價漲幅受抑。其他貴金屬方面，現貨銀尾盤漲0.5%，報每盎司25.8美元，盤中一度升至26.21美元，創下一個月新高。鉑金升至每盎司1011.89美元，創下3月25日來新高。鈀金勁揚2.2%，報每盎司2419.3美元。

9.俄軍再度進攻烏東城市的消息帶動全球大宗商品價格上揚，周一美國玉米價格創下逾9年新高，美國天然氣價格飆漲至逾13年高點。美國7月玉米期貨漲破每蒲式耳8美元大關，創下2012年9月來新高。美國天然氣期貨價格一度大漲10%，報每百萬英熱單位8.05美元，創下2008年9月來新高，終場收漲7.12%，報7.82美元。

10.全美住宅建商協會（NAHB）公布，美國4月房市指數跌至77，為連續第4個月下滑，並創下7個月新低。