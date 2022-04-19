半導體載具廠家登(3680)2022年營運展望樂觀、有望持續強勁成長創高，惟股價自1月初344.5元一路拉回，18日下探201.5元的近11月低點，3個月修正幅度達41.5％。由於跌幅已深，家登今（19）日股價開高反彈，飆升8.43％至231.5元，早盤維持逾7％強勁漲幅。

家登2021年合併營收31.21億元、年增達24.22％，連3年改寫新高，營業利益創4.6億元新高、年增達3.69倍。不過，因前年業外認列遷廠補償收益達5.04億元、墊高比較基期，使歸屬母公司稅後淨利3.36億元、年減達26.88％，每股盈餘4.03元，仍雙創次高。

受惠載具及自動化設備需求同步暢旺，且產品價格同步提升，家登2022年3月自結合併營收4.09億元，月增達47.96％、年增達73.64％，使首季合併營收10.23億元，雖季減14.44％、仍年增達60.44％，雙創同期新高、歷史次高。

展望後市，由於大中華地區客戶積極投資擴增晶圓廠產能，且為避免地緣政治動盪導致斷鏈，各國均加速建置本土供應鏈，身為大中華地區主要光罩及晶圓載具供應商的家登直接受惠轉單效應，目前訂單能見度已看到下半年。

受惠取得全球前三大半導體廠訂單，家登極紫外光光罩盒（EUV Pod）訂單已全年滿載，12吋前開式晶圓傳送盒（FOUP）接單也滿載至第三季，在出貨持續放量帶動下，家登今年營運成長展望樂觀，法人看好有望維持強勁成長、改寫新高紀錄。