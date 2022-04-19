35歲林姓男販毒缺資金，以「老家要翻新」為由，向70多歲老父借走他50多萬退休金，嫌不夠又將老家拿去貸款200多萬，大量購買安非他命及K他命，打算大撈一票，北市刑大循線追查，日前前往桃園逮捕林嫌，毒品全數查抄，林父獲知兒子將家業拿去買毒，當場在警局痛哭。

北市毒緝中心日前獲報，桃園市大園區某透天民宅，號稱「毒品便利商店」，24小時提供各式毒品，還有專人隨時送貨，經連月追查，日前持票前往搜索，當場逮捕林男，查扣1053公克安毒、21克K他命，另有笑氣、毒咖啡等各式毒品及現金21萬元。。

警方調查，林嫌本身染有嚴重毒癮，最近因毒品價格飆漲，資金調度困難，竟以老家要翻修為由，向父親商借退休金，他因想撈一筆大的，又把老家拿去貸款200萬元，錢全部拿去購買毒品。

北市刑大循線追查，日前前往桃園破獲林嫌據點，並將所有毒品全數查扣，林父獲知兒子將房產抵押買毒，現在「血本無歸」時，氣得在警局流下淚來，直說是家門不幸，警方偵訊後，依販毒罪將林移送法辦。

警方呼籲，接觸毒品不僅戕害個人身心健康，毒癮發作時為取得毒品，甚至不惜傷害欺騙身邊親朋好友，警方將持續強力掃蕩，全力斷絕毒品流向，希望民眾切勿以身試法，以免抱憾終生。

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