中央流行疫情指揮中心17日宣布，6至11歲兒童核准施打半劑莫德納，為成人劑量的一半，兩劑施打間隔28天。消息一出，引發家長正反兩極評價，質疑為何不讓孩子打BNT。對此中研院研究員何美鄉貼出國外數據，「要不到的都比較好。」

食藥署表示，經審查莫德納疫苗在6至11歲兒童所進行的一項第二/三期臨床試驗，試驗結果顯示，6至11歲兒童試驗組所誘發的中和抗體免疫原性結果，不劣於原療效試驗中18至25歲青少年及成人試驗組的免疫原性結果；安全性資料方面，兒童組除發燒的比例較成年組略高外，兩組發生不良反應的比例相近，大多屬於輕微、暫時性的不良反應。

食藥署指出，經整體評估其有效性及安全性，並考量國內緊急公共衛生需求，與會專家建議核准莫德納疫苗可適用於6至11歲兒童的基礎接種，用法用量為施打兩劑，每劑0.25毫升（含50微克的mRNA，為成人劑量的一半），兩劑施打間隔28天。

另外，在6至11歲兒童的臨床試驗中，受試者最常見的不良反應為注射部位疼痛、疲勞、頭痛、肌痛、畏寒、噁心/嘔吐、腋窩腫脹/壓痛、發燒、注射部位紅斑、注射部位腫脹和關節痛，與成年人試驗結果相近，未偵測到新的重大安全疑慮。

根據《美國公共電視網》於3月23日報導，莫德納藥廠表示，孩子越小，測試的劑量越小，其用於成人的劑量的四分之一對6歲以下的青少年有效，在25微克劑量的研究中，招募了約6900名兒童，數據顯示，在2次注射後，兒童的抗病毒抗體水平與接受常規強度注射的年輕人一樣強。

莫德納藥廠說，小劑量是安全的，主要副作用是輕度發燒，就像其他常用兒科疫苗一樣。莫德納藥廠也提到，在Omicron激增期間，疫苗在預防2歲以下嬰兒的任何感染方面的有效性略低於44%，而在學齡前兒童中的有效性接近38%。

中研院研究員何美鄉昨（18日）在臉書表示，開車回家的路上，聽到廣播中一片謾罵，原來是在不滿台灣提供兒童莫德納疫苗，而不是BNT疫苗，「要不到的都比較好。」

她貼出美國紐約州輝瑞兒童疫苗的分析資料，數據顯示，BNT疫苗在5-12歲兒童的效益原本就不如12-17歲。何美鄉推測，可能是因為劑量減成1/3，看清楚，原本在5-12歲就僅只5成不到效益，居然快速下降，3周後僅剩平均12％，「這樣的疫苗你還寄望什麼？你還一直要政府去買？」