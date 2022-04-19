據大陸國家衛健委今天（19日）通報，昨天（4月18日0—24時）新增確診病例3316例。其中境外輸入病例19例，本土病例3297例，其中上海占3084例。此外，大陸昨天新增無症狀感染者18284例，其中境外輸入97例，本土18187例，其中上海占17332例。

★上海新增7例死亡病例均未接種疫苗，直接死因由基礎疾病導致

上海市政府新聞辦公室今天（4月19日）上午舉行疫情防控工作新聞發佈會，邀請市委常委、常務副市長吳清，市衛生健康委一級巡視員吳乾渝，市商務委副主任周嵐，市經濟信息化委總工程師張宏韜，市臨床檢驗中心主任胡曉波介紹情況。

吳乾渝介紹，昨天（4月18日）上海市新增3084例新冠肺炎本土確診病例、新增17332例本土無症狀感染者，共計19442例。此外，新增死亡病例7例。年齡從60歲到101歲，合併冠心病、糖尿病、高血壓、中風後遺症、腦出血等嚴重的基礎疾病。他們均未接種新冠肺炎病毒疫苗。上述7例入院後病情加重，搶救無效死亡，直接的死亡原因由基礎疾病導致。

★孫春蘭：全力以赴救治重症患者 千方百計降低病死率

中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭4月17日至18日在上海調研指導疫情防控工作，主持召開疫情防控專題會、出席醫療救治專題會，連續第三天前往浦東新區、黃浦區，對社會面清零攻堅行動開展情況進行督導檢查。上海市委書記李強，市委副書記、市長龔正參加相關活動。

孫春蘭強調，要深入貫徹落實習近平總書記一系列重要指示精神，按照黨中央、國務院決策部署，堅持「動態清零」總方針不猶豫不動搖，把疫情防控作為當前最緊迫的事情，對照「四應四盡」目標要求，拿出決戰衝鋒、攻堅克難的精神狀態，下大力氣對疫情較重區域「拔根」，擰緊疫情傳播的「水龍頭」，全力以赴打贏這場疫情防控攻堅戰。

18日下午，孫春蘭到上海市公共衛生臨床中心，出席醫療救治專題會。與會專家表示，有的國家和地區Omicron的病死率為0.7％，遠高於流感的病死率。上海老齡化程度高，如果疫情蔓延將對老年人、有基礎疾病人群生命健康造成嚴重威脅，並導致醫療資源擠兌。因此，加快推進「動態清零」、加強疫苗接種至關重要。

孫春蘭指出，要把醫療救治工作擺在突出位置，按照第九版診療方案，實事求是對患者進行分型，堅持分類收治，做好雙向轉診，中西醫結合，同質化規範化治療，加強悉心護理，關口前移防止輕症轉重症、危重症，全力以赴救治重症患者，千方百計降低病死率。