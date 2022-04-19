緯穎(6669)董事會通過發放25元現金股利，今早股價再站回千元大關，突破短、中、長期反壓。緯穎3月營收跳升至242.8億元，一舉刷新單月新高紀錄，拉抬單季營收達507.05億元、創歷年同期新高。籌碼面來看，緯穎千張大戶持股高達61%，內部人持股比達41%。

研究機構指出，北美大型資料中心建置需求資本支出持續增加，Intel、AMD新平台轉換，以及5G、AI應用帶動伺服器需求向上；緯穎可望受惠美系大型資料中心成長趨勢。

緯穎科技與售電業者瓦特先生去年就正式宣布完成綠電採購合約的簽署。透過採購合約的簽署，讓緯穎領先產業，成為電業法修法後，首家於台灣透過再生能源購電合約(PPA)直接向售電業者購買綠電，取得完整環境效益的資訊服務業者。

隨著超大型資料中心客戶紛紛宣示在未來數年內達到碳中和或是100%使用再生能源的目標，緯穎亦從營運端出發，逐步推動節能減碳的工作。

緯穎科技執行長洪麗甯表示: 節能減碳一直是高耗能的資料中心產業共同努力的目標。使用綠電不僅是當前產業中重要的競爭條件，也是作為地球公民，為永續經營所做的承諾。緯穎從2021年起，在台北的總部使用10%的綠電，並計畫未來將投入更多資源，提升整體的綠電使用比例。