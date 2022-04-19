國民黨主席朱立倫今南下嘉義縣參加黨部小組長精實訓練時，向大家心戰喊話。（呂妍庭攝）

國民黨主席朱立倫今針對中央流行疫情指揮中心決定開放6至11歲兒童打莫德納發表看法，認為政府應運用包括民間所有力量，盡快找出兒童專用的BNT，不要再犯去年、前年的錯誤，拿孩子當實驗品誰願意？

朱立倫昨在臉書發表言論，指放眼世界，美國、日本、韓國都還沒開放兒童打莫德納，澳洲與加拿大也將輝瑞／BNT作為5-11歲的優先施打疫苗，且目前小朋友是否適合打莫德納的相關研究、數據仍不夠充分，指揮中心趕鴨子上架緊急授權，不只是忽略家長焦慮的缺乏同理心，也等於在逐步開放的同時，強迫大家做出困難的選擇。

朱立倫說，對於兒童施打疫苗的劑量以及可能的後遺症風險，國內醫界專家已經提出許多不同意見，指揮中心應該盡快納入注意事項，確保讓兒童能夠安全接種疫苗。朱強調，一個民主國家，政府永遠應該讓人民有選擇權，所以我們呼籲政府儘快採購輝瑞／BNT設計給孩童的橘瓶疫苗，提供多元疫苗選項，如果做不到，請讓民間力量來接手。

朱立倫今南下嘉義縣參加黨部小組長精實訓練，接受媒體訪問時重申，孩子的健康是父母最關心的，如果要冒然在全世界還有疑慮狀況下，就去打莫德納、大魔王，家長是不放心的，政府一定要非常積極、快速，運用所有力量，包括民間力量，不要講什麼理由，家長是不能接受的，趕快去找出兒童專用的BNT，不要再犯去年、前年的問題，孩子當實驗品「誰願意？」