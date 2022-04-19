網紅米砂（Misa）跨界AV圈擔任監製，先前拍攝的《鮑魚遊戲》紅到海外，事業一飛衝天的她，現在愛情也找到倚靠，不僅宣布即將結婚，還火速拍好婚紗照，不過回顧她昔日坎坷情路，最引起關注的莫過於與孫安佐的感情糾感，不僅為男方墮胎，事後更擔心舊事重演去裝了「避孕環」，引發熱議。

米砂一路情路走來相當坎坷，先是爆出和孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐發生關係而懷孕，不過卻是選擇墮胎，此事引發正牌女友阿乃不滿，不僅在Instagram公開對話紀錄，還一度三人進行對質，引發軒然大波，根據《鏡週刊》報導，米砂由於當時意外懷孕，讓她擔憂未來歷史會再次重演，還特地去裝了「避孕環」。

米砂傳出曾為孫安佐墮胎，事後還去裝避孕環。（本報資料照片）

雖然斬斷與孫安佐的愛恨糾葛，米砂隨後認愛素人男友和小3歲的排球選手李興國，但戀情都不到半年就宣告分手，由於兩任男友中間僅隔一個月，讓外界認為根本是無縫接軌，而與李興國分手後，她氣到爆料男方在交往時劈腿別的女生，分手後立刻無縫接軌和女方交往，甚至欠她10萬多元未還，讓她痛批前男方根本是「台灣體壇悲歌」。

根據《鏡週刊》報導，米砂的男友是戲劇系畢業，曾在電影《陣頭》中擔任臨演，目前工作是裝潢統包工程，兩人初見面的契機，是許緯伸來AV拍片現場幫忙當臨演，沒想到讓米砂一見鍾情，還主動發動攻勢搭訕對方，交往後吐露過去所有事情時，男方也全盤接受，因此有「可以一直走下去」的念頭，才讓兩人交往僅1年就宣布結婚喜訊。