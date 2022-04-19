路透援引消息人士報導，有越來越多私募股權投資公司表示有興趣參與收購推特（Twitter）的交易。再加上推特董事會決定採用「毒丸」策略拑制特斯拉執行長馬斯克的敵意收購行動，周一推特股價大漲7.5%，收在48.45美元，盤後再漲約1%。

報導指出，知情人士並未透露這些公司的名稱。

上周馬斯克丟出了震撼彈，出價430億美元要收購推特，隨後推特董事會通過將採用「毒丸」策略拑制馬斯克的收購能力，而專門投資科技公司的私募股權公司Thoma Bravo也找上了推特，討論參與競購的計畫，之後便有越來越多私募股權投資公司表達參與交易的興趣。

路透社在周末報導，Thoma Bravo已經通知推特，該公司正在了解加入競購的可能性。

亦有消息指出，阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management Inc）有意為收購推特的交易提供融資，也願意與馬斯克或任何其他競標者合作。阿波羅參與推持交易的方式將透過自家的信貸投資平台，而非其私募股權投資業務。

阿波羅和推特均拒絕對此消息發表評論。