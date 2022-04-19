在感情中當有一方愛意漸漸變淡了，就意味著這段感情快走到盡頭了，有些人會猶豫不決，不願意面對自己的感情，但是有3星座的人，卻誠實面對自己，他們認為不愛了就是不愛了，分手超果斷，完全沒有任何分手預兆，因此常常讓對方措手不及，下面就來看看上榜的是那些星座吧！

#射手座

射手如果提分手，是不會做過多的糾纏或挽留。(圖/觸mii)

射手有著一顆自由的靈魂，在感情裡他們不願意被對方束縛或是去壓抑自己，他們可能會覺得自己錯過了社交，如果對方讓他們感到心累的時候，他們會選擇先忍耐， 若是忍耐到他們的極限時，他們就會義無反顧的提出分手，而且射手分手是不會做過多的糾纏或挽留，一聲不響的轉身離開，便是此生不再有任何交集的訣別。

#牡羊座

牡羊衝動的性格，常讓他們在感情吃大虧。(圖/觸mii)

活潑開朗的牡羊，給人一種活力無限，對凡事都充滿熱情的積極態度，但他們在感情世界裡，經常做出一些讓自己事後懊悔不已的衝動行為，尤其在吵架時，容易脫口提出分手，往往都是覆水難收啊！牡羊分手後不會說過多的言語來結束這段失敗的感情，但會先下手為強地迅速從這段感情里抽離出來，而且越是深愛對方，離別的時候他們就越無情，甚至在一聲不響的情況下離開。

#摩羯座

魔羯連分手都可以非常理性。(圖/觸mii)

魔羯是對於感情是非常認真的，是一個非常理性星座，對於現實和未來考量，幾乎不參雜任何感情，因為摩羯慎重，所以不會在自己沒有徹底做出決定前，把自己想要分手的態度表現出來，因此時常讓對方覺得分手是毫無預兆的，但其實分手已經是他們琢磨過後的答案。