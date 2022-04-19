今天（4月19日）上午舉行的上海市疫情防控工作新聞發佈會上，上海市委常委、常務副市長吳清通報近期上海市核酸篩查情況表示，自4月15日以來，累計已完成核酸篩查3700餘萬人次。從今天開始，全上海市將連續3天在封控區開展核酸篩查，並將於20日同時在管控區開展核酸篩查。對於核酸篩查安排的調整給市民造成不便，吳清向上海市民道歉。

吳清表示，核酸篩查是快速發現病毒感染者，以便對其進行隔離、有效切斷傳播途徑、防止疫情擴散的最重要手段之一，是落實「早發現、早報告、早隔離、早治療」的關鍵舉措。在廣大市民的理解、支持和配合下，4月15日以來，累計已完成核酸篩查3700餘萬人次。今天開始，全市將連續三天在封控區開展核酸篩查，並將於20日同時在管控區開展核酸篩查。

吳清表示，在組織實施過程中，首先在科學疫調和嚴格管控措施基礎上，依據階段性的篩查結果，畫分了「封控、管控和防範」三個區域，採取「抗原＋核酸」的組合式的篩查策略，提高了篩查效率和質量，也為盡早發現陽性感染者、阻斷病毒傳播和及時開展救治提供支持。

其次，政府全力做好大規模篩查的資源配置、利用和調度工作，在現場組織上，要求各街鎮、社區合理設置採樣點，做好居民的組織發動，「不叫不動、叫了再動」，「該上門的上門、該下樓的下樓」，分門洞、分時段、分批次做好組織。同時，引導居民嚴格遵守「2米線」、戴口罩、不交流，避免交叉感染。

在採樣力量上，政府要求各區通過網格化排查，摸清篩查區域內的實有人口數量，合理配置採樣醫護人員。以4月16日以為例，全市共投入了近2.5萬名採樣醫護人員，其中就包含了來自江浙皖等兄弟省市的1.2萬餘名的支援醫護人員，正是由於他們的幫助，以及全市採樣醫護人員共同努力，按時按量地完成既定的採樣任務。

在檢測力量上，政府一方面挖掘自身潛力，通過快速新建核酸檢測氣膜實驗室、移動核酸檢測車等方式，有效增強了核酸檢測能力；另一方面，在大陸國務院工作組的協調幫助下，通過外省市在本市援建、以及向兄弟城市送樣等方式，有效增加了檢測能力。目前，全市每天最大檢測能力已近500萬管。此外，上海市還配置了兩千餘輛的樣本轉運車，加快樣本轉運速度。與此同時，上海市還不斷完善核酸篩查的訊息系統，充分發揮數據挖掘與分析功能，實現對篩查資源的統籌調配和實時調度。

第三，每一輪篩查結束後，政府還會加強結果的分析研判，一方面，及時總結分析在篩查實施中發現的問題和缺點。「前期，由於疫情形勢的複雜性，核酸篩查安排的調整給大家造成了不便，在此表示歉意，我們將不斷改進工作，提前做好篩查計劃的通報，進一步提高篩查的質量和效率」；另一方面，為制定下一輪的疫情防控策略提供數據支撐。

吳清表示，在每一輪核酸檢測結果出來之後，政府會組織專家及時對數據進行分析，從而科學畫定區域核酸檢測的範圍，不斷完善疫情防控策略。真誠希望廣大市民繼續理解和配合下一步的核酸篩查工作，為盡快實現社會面動態清零，早日恢復正常生產和生活秩序奠定基礎。