日本知名女優三上悠亞以甜美臉蛋與傲人F級傲人身材狂圈粉，她從女團SKE48退出轉戰成人界後，人氣就一直居高不下，三上悠亞還擁有「國民女優」的美名，社群網站更超過百萬粉絲追蹤，不吝嗇放送辣照的三上悠亞，日前就豪PO單穿內衣照，但只有鋼圈、沒有布料，畫面相當震撼。

三上悠亞積極經營社群網站，不論是Twitter、Instagram、YouTube等平台都有，三上悠亞日前則在Twitter放送福利，她鼓勵粉絲一天的辛勞，特別辣PO上身單穿內在美的性感照，只是這件內衣沒有布料、只有黑色鋼圈，讓三上悠亞的F級上圍更加雄偉，以手臂遮住重點部位的她，還對鏡頭擺出挑逗表情，18禁畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

三上悠亞雖然擁「國民女優」的美名，不過這份職業其實不如外界想的輕鬆、幸福，三上悠亞就分享，她曾與爺爺等級的男優合作，但對方因為年紀大了，比較無法控制自己的狀況，儘管男優已經很努力了，未料拍攝時間仍越拉越長，三上悠亞雖然無奈想趕快結束，但仍來來回回拍了5次，當時還是新人的她還因此落淚，女星的幕後辛酸令人意外。