教育部在台東舉辦的全國師生鄉土歌謠比賽。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

賽事規範各隊伍應避免動線交叉，作好適當分流。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

教育部在台東舉辦的全國師生鄉土歌謠比賽仍續辦。（蔡旻妤攝）

由教育部在台東舉辦的全國師生鄉土歌謠比賽，有萬人參賽，因16日傳出外縣市學生返回後採檢確診，民眾質疑為何不停辦造成防疫破口？台東縣府回應，賽事取消與否由教育部決定，賽事涉及升學且全程皆戴口罩。參賽學生表示，已從中年級等到快畢業都無法參賽，戴口罩唱歌相當吃力；帶隊老師說，因戴口罩看不見學生表情，難以感染現場。

參賽學生說，「碰上可惡的疫情，我們前2年拿到全國賽代表權，卻都停賽，已經從4年級等到6年級了，快畢業了，好不容易可以參賽，卻辦在台東，但我們依然很努力練習，全力以赴，希望可以唱歌給大家聽。」

代表台東縣的豐榮國小學生說，「戴口罩唱歌很喘，聲音都卡在口罩裡、很吃力、很難唱，尤其大口呼吸換氣時，就會把口罩吸回來貼在臉上，更難呼吸」。帶隊的孫老師說，一般指揮時，孩子看的是老師手勢、表情和嘴型，戴口罩比賽無法看到老師嘴型，只能依賴平時練習的默契，更添難度；也因孩子努力唱歌的表情無法被看見，較無法感染現場與評審老師們。

對此，台東縣府教育處回應，參賽學生須檢附快篩或PCR陰性證明；若因確診案停課之學生也禁止參賽。另團體組學生為確診個案或符合「具感染風險民眾追蹤管理機制」情形者，全團不得參賽；參賽學校所屬縣市若因疫情提升至第3及者也禁止參賽。

縣府表示，籌備賽事時因應疫情有不同處置方式，教育部也邀集主辦、承辦及各縣市代表討論，考量比賽已經因為疫情已停辦2年，為確保每一個參加隊伍的成績及權益，最後才決議做好防疫工作後繼續辦理。台東縣府為本次賽事承辦單位，須由教育部及國立台灣藝術教育館來決定是否辦理、延期或取消。

確診者16日比完賽後出現身體不適狀況，當日即由家長帶回照顧，17日採檢確診，雖然於場館內及比賽當中全程配戴口罩，但為求慎重，經主辦單位教育部同意，其餘賽程改至台東大學台東校區六樓國際會議廳比賽，原場地進行全館清潔消毒。另，活動及場館工作人員全程皆配戴口罩，每2小時比賽場地做1次清消，所有工作人員將做好自主健康監測。

賽事已明文規定，須於賽前完成風險評估並規畫動線安排，各隊伍應避免動線交叉，作好適當分流；進、退場以不同出入口為佳，以不與其他參賽隊伍、承辦學校師生及競賽場館外之參觀民眾有直接接觸為原則，並以分時、分流方式規劃進場，落實防護措施，並指派專人管制及引導。