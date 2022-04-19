台鐵日前竟發生有兩名高中生穿著整組台鐵司機員的制服、背心、帽子，假扮成見習司機員乘車，甚至還被導引至駕駛室外，但最後被列車長當場拆穿，台鐵調查2名高中生其中1人為桃園市清華高中學生，校方坦承確有此事，並表示該生是熱忱的鐵道迷，每周都會和同好前往各地火車站拍攝火車，之後將帶學生前往台鐵詳細說明整件事發過程並道歉。

私立清華高中有全台唯一的軌道車輛科，多年來不斷培育台鐵、捷運等相關人才，學務主任陳昭宏表示，此學生為高一的軌道車輛科學生，學生平時假日都和一群鐵道迷到各大車站拍攝各式車輛，有強烈想進台鐵上班的夢想，該生事發當下有打電話給他，告訴他「出事了」，而學生是從何管道取得和台鐵司機員制服雷同的服裝，校方已展開調查，也將待台鐵行文來後了解全面狀況，有機會會親自帶學生前往道歉。

陳昭宏說，學生未成年，加上是單純的鐵道迷，對於做錯事也感到抱歉，面對媒體的報導造成身心壓力，學校會和學生一同面對。