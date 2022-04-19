1名女網友在《Dcard》發文，她高中玩交友軟體時，為了解決男網友的生理需求，竟和對方裸體視訊，不料多年以後，男子竟傳她的全身裸照給她，並說：「我不會傷害妳，只是把照片留著而已」，嚇得原PO發文找網友們求救，大家紛紛在文章下留言：「去警局備案吧」、「今天他能保留，難道不能傳出去嗎」。

原PO在社群網站《Dcard》寫下，她讀高中時曾經在交友軟體上認識1名男子，為配合對方的生理需求，便一時心軟答應與男子視訊電愛，到現在還留著對方的聯絡方式，斷斷續續的聯繫著，未料，日前男子突然傳來先前視訊時，瞞著她截下的裸照，讓她嚇得要求對方刪除照片，但男子回應，「我不會傷害妳，只是把照片留著而已」，讓她崩潰發文尋求網友們的見解。

貼文一出網友們提醒原PO：「他留著有什麼用途我不清楚，但是我覺得這可以去警局備案吧？你把對話截圖一下，給警方看，我覺得這樣會比較好，如果覺得警察看到你的裸照你會尷尬，就問警方能不能找女警，這樣做筆錄比較不尷尬，都會有犯錯的時候，不過那不代表別人可以以此為由傷害我們」、「比起被動的等待，不如主動去面對，至少要讓他人看出妳不是好惹的，不然人心是很複雜的，今天他能保留，難道不能傳出去嗎？他不傷害你，難道其他人就不會嗎」。