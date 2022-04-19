砷化鎵廠穩懋(3105)將於4月28日舉行法說會，受到智慧型手機需求疲弱影響，穩懋因產能利用率提升不如預期，致使第1季毛利率有壓力，日系外資雖然給予穩懋「買進」評等，但目標價下調至285元。

大陸疫情延燒，讓原已需求疲弱的智慧型手機市場寒風刺骨，穩懋第1季合併營收為55.62億元，年減7.3%，穩懋原預估，由於第1季晶圓廠陸續歲修保養及傳統淡季，今年第1季合併營收將較去年第4季下滑low-twenties(約21%到23%)，單季毛利率預計約為mid-thirties(34%到36%)水準，但因4月及5月需求相對比較疲弱，產能利用率提升較穩懋預期慢很多，致使第1季毛利率有壓力，至於毛利率多少，待4月28日法說會時公布。

穩懋法說會前，日系外資最新報告考量大陸智慧型手機射頻庫存調整可能會延長，將穩懋2022年到2023年每股盈餘下調13%到15%，並將穩懋目標價由355元下調至285元，不過日系外資指出，我們認為這種修正是季節性的，不會損害我們對5G、WiFi、3D感測及衛星通訊驅動穩懋結構性獲利增長積極看法，給予穩懋「買進」評等，今天穩懋盤中股價止跌反彈。