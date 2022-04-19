大陸金融科技巨頭螞蟻集團昨（18日）宣布和總部位於新加坡的支付平台2C2P達成戰略合作夥伴關係，將成為2C2P的大股東，這是大陸政府機構2020年底叫停螞蟻集團首次公開募股以來，其首批海外投資之一。
根據協定，螞蟻集團以戰略投資的方式和2C2P達成深度合作關係。作為東南亞支付行業的市場領導者之一，2C2P連接了泰國、新加坡、馬來西亞等地區250種支付方式，為電子商務、金融服務、航空公司、旅遊、酒店和零售等垂直行業的商家提供支付結算以及其他增值服務。
這項戰略合作將把2C2P的全球商戶及品牌池與螞蟻集團的跨境數位支付和營銷業務Alipay＋連接起來。螞蟻集團和2C2P在聯合聲明中沒有披露本次交易的財務細節。
螞蟻集團國際業務總裁趙穎表示，Alipay＋和2C2P聯手是雙贏的合作。2C2P深耕東南亞，服務廣大商家，相信透過創新和一流的支付解決方案能加速商家的數位化轉型，並為當地市場創建一個互聯互通的數位生態。
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