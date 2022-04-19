為促進中部地區精密機械產業發展，中科管理局推動「加速中部地區產業智能升級及數位優化計畫」，帶動園區廠商攜手學研機構共同投入智能化技術開發，促進產業導入創新科技實現智能機械與智慧製造，將生產效率、速度、靈活性落實於彈性生產，以數位優化促進營運效率，紓解缺工問題。

中科管理局長許茂新表示，111年度補助計畫共核定5件產學研合作案，總補助金額約1,744萬元，內容涵蓋智慧倉儲、智慧加工系統、AI熱變位建模技術、區塊鏈應用等相關技術開發，技術內容具高度發展性，應用範圍擴及至整體製造業。

今年度核定計畫中，智能機械領域著重在透過線上量測裝置、3D-LiDAR技術應用，用來提高加工精度與製程設備之智能化發展，可藉此發展國產自動化設備，提高國際競爭優勢。

至於智慧製造領域技術開發主軸，則在於導入多項AI技術內涵，包含深度強化學習、大數據分析、視覺影像辨識技術、複合感知技術及區塊鏈技術應用等，以達到提升加工效率、降低生產成本、減少庫存成本之製程最佳化目標，並可推動製造業的軟硬體智慧化發展，強化產業智慧供應鏈的技術能量，帶動中部產業再創榮景。

中科管理局表示，希望透過補助創新技術的應用，輔以產學研界緊密結合，協助廠商推動應用開發產業關鍵軟硬體之設備、模組及零組件，提升產品附加價值，培訓智能製造研發產業應用人才，以促成產業智慧供應鏈發展。