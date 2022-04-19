台灣麥當勞宣布，曾被〈網路溫度計〉調查為「2021年最受矚目的麥當勞回歸商品」之一、每次開賣都獲得網友高度討論的熱賣餐點「韓風炸雞腿」，自4月20日至5月31日期間限定重磅回歸。酥香不膩口的麥脆雞腿，完美包裹韓國直送、正宗韓式風味甜辣醬，大口咬下、開胃過癮，搭配開賣即獲得媒體與網友高度關注的「金黃地瓜條」，麥當勞期望藉台、韓入氣商品組合，碰撞出驚喜絕配的美妙滋味。

麥當勞人氣Top.1韓流明星終於抵台，台灣麥當勞於2020年首次推出韓風炸雞腿，即獲得眾多熱愛韓國美食的消費者歡迎，撫慰了無法出國一嚐韓國當地美食的心情。4月20日至5月31日，「韓風炸雞腿」好評回歸，以先烤後炸、高溫鎖汁至金黃酥脆、外酥內嫩不油膩的麥脆雞腿，裹上韓國直送「不倒翁OTTOGI正宗甜辣醬」，加入洋蔥、醬油、辣椒粉調製而成的獨特甘甜醬汁，極致「辛、嫩、爽」的絕佳正韓風味，挑起食客口腹之慾。剩餘的醬汁搭配人氣配餐「金黃地瓜條」更有一番風味。

營養食材「地瓜」多年來皆為台灣民眾的熱門主食之一，根據台灣農業年報統計，地瓜年產量高達22萬餘噸，消費者對於地瓜需求之大，可見台灣民眾對於地瓜的喜愛。台灣麥當勞今年首次推出「金黃地瓜條」，便擄獲台灣民眾的心，網路好評不斷。金黃地瓜條使用在地小農種植的台農57號黃色地瓜，耗時1年，從育苗、種植、分級到加工，經過5個階段16道程序精心挑選，外層裹上麥當勞獨家特調比例脆皮裹漿，免除多餘調味，完美保留地瓜的鮮甜與淡雅香氣，外脆內鬆軟的綿密口感，帶給您最清新自然的田園風味。