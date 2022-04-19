企業軟體創新者VMware宣佈VMware跨雲服務（cross-cloud service）正式上架Microsoft線上應用和服務商店Microsoft Azure Marketplace。VMware客戶可以利用值得信賴的Azure雲平台加速應用現代化，更快地將工作負載遷移至雲端，更安全且高效地擴展虛擬桌面以支持分散式辦公。

Microsoft Azure Marketplace中使用的VMware跨雲服務包括，Microsoft Azure VMware Solution、VMware Tanzu、Azure Spring Cloud Enterprise Tier、VMware Horizon Cloud Service on Microsoft Azure。

VMware戰略生態系統暨行業解決方案資深副總裁Zia Yusuf表示，如今的企業希望使用和部署能夠帶來直接業務成果的解決方案。透過在Microsoft Azure Marketplace提供的VMware跨雲服務，我們將協助客戶加快價值實現時間和執行速度，並且提供客戶所要求的企業控制力來推動他們所尋求的數位創新。

Microsoft商業市場服務總經理（合夥人）Paul Maher表示，世界各地的客戶可以透過Microsoft Azure Marketplace輕鬆找到、購買和部署他們信賴的合作夥伴解決方案。這些解決方案都經過認證和優化並在Azure上運行。我們十分高興VMware跨雲服務加入到不斷壯大的Azure Marketplace生態系統中。

Azure Marketplace是一個線上商城，可線上購買和銷售經認證可在Microsoft Azure上運行的雲端解決方案，讓尋求創新雲端解決方案的公司可透過Azure Marketplace，和開發出解決方案並上線提供服務的合作夥伴建立聯繫。