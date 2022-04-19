曾與司法院副院長城仲模上汽車旅館聲名大噪的雲林科技大學副教授王美心，2年向雲科大申請升等為教授時，懷疑遭校方刁難和職場霸凌，於是向教務部中央教師申訴評議委員會提起再申訴，仍被拖延，導致她身心受創，因此向教育部求償國賠200萬元。台北地院認為她主張中有不少推論或臆測，難以舉證教育部究竟有何故意或過失侵害王女，因此判決王女敗訴。

王女主張2010年4月遭雲科大人文與科學學院長及教師評審委員會刁難，決議不通過她的升等案，且曾對她提出刑事告訴的巫姓、張姓兩位評審委員並未迴避，對她做出不利的決議，事後向教育部中央教師申訴評議委員會再申訴，卻遭承辦人員拖延，怠於行使職務，造成她身心健康及工作平等權遭侵害。

法官查出，王女不服雲科大教評會決議，向教育部中央申評會再申訴，該會也已駁回她的再申訴案，並沒有不處理。王女也沒有提出證據，證明再申訴案遭教育部承辦人員刻意拖延，一切都有按照規定進行，難謂教育部有怠忽職守侵害其權益，因此判決她敗訴。